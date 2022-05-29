Иностранные наемники на Украине: «С самого начала у нас не было никаких шансов»

В западной прессе появились свидетельства наемников из США и Германии, воевавших на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Чем хуже идут дела у киевского воинства, тем откровеннее западная пресса начинает писать о подлинной ситуации на фронтах Украины. Конечно, делает это очень осторожно, с оглядкой на мощный пропагандистский фон, изначально заданный в иностранных СМИ. Но изменения есть.

Респектабельная американская «Вашингтон пост» опубликовала свидетельства наемников из США и Германии, месяц-полтора провоевавших на стороне ВСУ и решивших, что с них довольно. Рассказы разные, но «знаменатель» у них общий - «думали, что едем на сафари, а попали в адское пекло».

Ветеран корпуса морской пехоты США, попросивший называть его позывным Дакота, поскольку боится за безопасность свою и своих близких, поведал, что добровольно отправился на Украину. Он был контрактником в Афганистане, а солдат ВСУ должен был обучать обращению с противотанковыми комплексами «Джавелин». Его и других иностранных спецов доставили в начале марта от границы в Киев на желтом школьном автобусе! Оттуда их перебросили на позиции. И тут же иностранцы испытали первый шок: им выдали «Джавелины», но без источников питания для пусковых установок. Использовать комплексы по назначению в таком виде было просто невозможно.

А дальше начались бои. «Вашингтон пост» пишет, что Дакота «испытал чувство страха, когда он прятался и слушал, как российские ударные вертолеты обстреливают позиции, с которых только что сбежала его команда охотников за танками». По словам Дакоты, уже к концу второй ночи восемь из 20 добровольцев в его подразделении покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, по-видимому, разбил свой пулемет камнем в надежде выдать его за боевые повреждения. Другой симулировал травму.

Сейчас Дакота уже находится дома в Огайо после семи недель боевых действий.

В интервью газете иностранные боевики из Соединенных Штатов и других стран описывают вопиющее несоответствие между тем, что они ожидали увидеть, и тем, что они испытали. «Они вспоминали, как шли в бой с недостаточным снаряжением и вооружением, терзаясь вопросом, стоит ли возвращаться в Украину. Некоторые намерены это сделать. Другие видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит», - говорится в статье.

Еще один ветеран, поговоривший с журналистами «Вашингтон пост», Дэйн Миллер, отправился в Польшу, чтобы взять на себя более тихую, но важную роль - помогать управлять логистикой центров помощи беженцам и отправлять жизненно важные грузы через границу на Украину. Он посоветовал некоторым ветеранам не ехать туда.

Паскаль, ветеран немецкой армии, был в команде с Кевином, американцем, убитым в бою в конце апреля. По его словам, проблемы возникли во время их первой миссии. Команда подозревала, что их радиосвязь контролируется российскими войсками, поэтому приходилось полагаться на незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp. По его словам, вскоре после того, как они обменялись сообщениями, их позиция была атакована российской артиллерией.

Они не знали, где находятся, и, что очень важно, где находятся русские. Два члена команды отважились отправиться на разведку. По его словам, раздались выстрелы, и они так и не вернулись.

«Это была последняя миссия Паскаля, - сообщает газета. - Позже он переправился в Польшу. Миллер встретил его в баре в Варшаве и отметил, каким потрясенным он казался. «С самого начала у нас не было никаких шансов», - сказал Паскаль в интервью».

Точное число американцев, поехавших на Украину, неизвестно, но изначально заинтересованность вызвали примерно 4000 человек, отмечает издание. «Конфликт привлек западных ветеранов, которые либо никогда ранее не участвовали в боевых действиях, либо сталкивались только с асимметричными мятежами - не с этим типом боевых действий, с оспариваемым воздушным пространством, безжалостными ракетными обстрелами и стаями беспилотников со сложной технологией теплового наведения», - пишет «Вашингтон пост».

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