Ксения Бородина стала резидентом ОАЭ

Телеведущая Ксения Бородина. Фото: Даниил ОПАРИН

Перелетных птичек шоу-бизнеса так и манят Объединенные Арабские Эмираты: Егор Крид, Нюша, марафонщица Елена Блиновская - знаменитости то и дело шлют приветы со своих дубайских дач. Там тепло, солнечно, а главное, как любят наши селебрити, все дорого-богато.

Вот и звезда "Дома-2" Ксения Бородина решила заземлиться в Дубае, купив, по ее собственному признанию, квартиру на стадии котлована. А еще ведущая поглядывает на берег турецкий: мол, скоро и туда поедет выбирать жилье. Зачем ей столько квартир за границей, сайт kp.ru поинтересовался у Ксении на премии RU.TV, где она в качестве гостьи блистала на красной дорожке.

- Странный вопрос! - искренне удивилась Бородина. - Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить и преумножить свои деньги. Сами понимаете: если наличные будут просто лежать в сейфе, ничего хорошего это не принесет. Меня с детства учили вкладывать в недвижимость, да и по характеру я "коробочка", которая любит все собирать. Мне кажется это правильно.

- Получается, в Дубае вы теперь резидент? - уточнила "Комсомолка".

- Да, совершенно верно. Но это не бегство из России. Я люблю свою Родину, и это никак не связано с нынешней ситуацией. Просто момент подошел: мы часто летаем на море, плюс это хорошая инвестиция.

Получается, на недвижимость в ОАЭ телеведущая потратила более 18 млн рублей. Откуда такие цифры? Все просто. Чтобы получить вид на жительство в Дубае, можно приобрести там недвижимость. Цены кусаются: ВНЖ выдается только тем, кто обзавелся домом или квартирой стоимостью не менее 1 миллиона дирхамов (примерно 272 тыс долларов или 18 млн рублей по нынешнему курсу). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на проживание в стране, открытие счетов в банках, но не дает разрешения на трудоустройство. Резиденты могут находиться в стране до трех лет подряд, кроме того, в дальнейшем резиденцию можно продлить.

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