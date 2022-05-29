Обессиленную Юлию Барановскую нашли лежащей на дороге в центре Москвы

Юлия Барановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Про таких как Юлия Барановская говорят - умница, известная, счастливая мама и просто красавица. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным карьера многодетной матери пошла в гору. Женщина сумела стать настоящей звездой. Конечно, работа выматывает блондинку. Наверное, потому она решила отдохнуть прямо на дороге.

Юлия Барановская приняла участие в благотворительном забеге в поддержку фонда Константина Хабенского. В гонке по центру Москвы теледива участвовала вместе с детьми от футболиста Андрея Аршавина.

"Всей семьей на благотворительном забеге. Арсений пробежал десять километров. А как вы проводите выходные?" - похвасталась Юлия.

Юлия Барановская упала после благотворительного забега Фото: СОЦСЕТИ

Забег для Барановской оказался тем еще испытанием. В какой-то момент обессиленная телеведущая рухнула прямо на дороге. Она задрала ноги и принялась имитировать ими езду на велосипеде.

А за несколько дней до этого теледива предстала перед фотографами в очень экстравагантном костюме. Для этого выхода в свет Юлия выбрала белые брюки-клеш с черной вертикальной полосой, а удлиненный жакет с экстремально глубоким декольте надела прямо на голое тело. По мнению присутствующих, экс-супруга Аршавина затмила даже Ольгу Бузову, которая появилась в блузке-сетке.