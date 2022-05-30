Военная спецоперация на Украине 30 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 мая 2022 года.

Следственный комитет РФ изучит информацию об угрозах мирным жителям Запорожской области, сотрудничающим с Россией. Следователи зафиксируют и изучат все эти данные. Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские власти угрожают мирным гражданам пожизненным лишением свободы.

Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Polskie Radio. По данным журналистов, "благодаря польской помощи украинцы теперь располагают не менее 24 самоходными орудиями западного производства".

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, телефонные переговоры намечен на понедельник, 30 мая 2022 года.

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00:28 ВСУ дважды пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, на поле боя остались до 70 убитых украинских боевиков. Общие потери противника предположительно достигают 200 человек и до 20 единиц бронетехники.