Красавица-жена Олега Газманова ошеломила признанием: "Вот и родился мой четвертый ребенок"

53-летняя Марина Газманова в последнее время не менее известна, чем ее знаменитый муж Фото: СОЦСЕТИ

Олег Газманов и его очаровательная жена Марина Газманова являются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. В последнее время 53-летняя женщина пытается выйти из его тени знаменитого супруга. И, похоже, ей это удается. На днях она сделала сенсационное признание.

Жена Олега Газманова много времени уделяет любимым хобби. Марина Газманова серьезно увлечена латиноамериканскими танцами. Супруга прославленного артиста посещает светские мероприятия, занимается созданием одежды, делится с поклонниками советами по благоустройству дома и отношениям с мужчинами. А еще она твердит о том, что женщины обязаны быть самодостаточными и не считать себя неполноценными без мужчины.

Марина активно ведет соцсети и пробует себя в писательстве. Не так давно красавица выпустила собственную книгу. "Вот и родился мой четвертый ребенок, имя ему «Откровенник», хочу вас познакомить поближе!" - заинтриговала супруга главного есаула страны.

Всем тем, кто купит ее творение, Газманова обещала рассказать, как стать лучшей версией себя. "Почему эта книга самая главная? Потому что она про вас, о вас и написана вами. Она в своем роде единственная, как и вы сами. Книга «Откровенник» - это то, что вы сможете передать вашей дочери, внучке, потомкам", - нахваливает Газманов затею своей зазнобы.

К слову, супруга музыканта ранее признавалась, что в ее совместной жизни с Олегом было немало кризисов, последний из которых случился недавно. Но супруги сумели преодолеть его благодаря любви и взаимной поддержке.

Сейчас, когда дети стали взрослыми, у Газмановых есть время на личные дела. Олег и Марина - люди очень активные. Они много путешествуют, занимаются спортом. Как-то на день рождения Газманову подарили сапборд.

"Тогда еще в Серебряном Бору не было сапбордов, только мы с женой на них ходили. Потом потихоньку стали появляться другие люди. Сейчас этот вид спорта, туризма и вообще активности на воде приобрел очень большую популярность. На сапборде работает, по-моему, сто процентов мышц. Даже глаза, и то тренируются. Знаете, есть специальные вибротренажеры, которые «спящие» мышцы разрабатывают. Вот когда ты на сапборде стоишь, он все время качается, и эффект такой же", - рассказал артист.