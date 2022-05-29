Герои спецоперации «Z»: сержант Цыренжапов уничтожил засаду диверсантов

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой профессиональный опыт и настоящий мужской характер, чтобы привести свои подразделения к победе в бою.

Отметим, что группа сержанта Цыренжапова участвовала в атаке огневых позиций вражеских артиллерийских подразделений вблизи одного из населенных пунктов на БМП-2. Мастерское умение вождения и применение вооружения боевой машины было достигнуто во время боевой учебы и соревнований. Военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки.

Так, в канун празднования Дня военного автомобилиста в войсках прошел Всеармейский конкурс «Мастера автобронетанковой техники». В нем приняли участие более 100 военных автомобилистов из разных родов войск. Водители продемонстрировали мастерство вождения военной техники в экстремальных условиях, преодолевая препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом времени.

ОТБИЛИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ БЕЗ ПОТЕРЬ

Майор Дмитрий Михайлов

Майор Дмитрий Михайлов Фото: Минобороны РФ

«Майор Дмитрий Михайлов командовал вверенным ему мотострелковым полком, при проведении наступательной операции по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Несмотря на усиленную оборону противника, подразделениями полка был установлен контроль над населенным пунктом и произведен разгром крупной группировки противника. Под личным руководством майора Михайлова были уничтожено 3 единицы БТР-80, 1 танк Т-72 и множество противотанковых комплексов иностранного производства. Освободив населенный пункт, Дмитрий организовал устойчивую оборону занятых позиций. Противник, желая вернуть населенный пункт под свой контроль, предпринял попытки прорвать оборону, организованную майором Михайловым. Российскими мотострелками было отражено 3 атаки противника и под непрерывным минометным огнем националистов подразделениями полка был нанесен контрудар, чем были созданы условия для захвата инициативы и лишения противника возможности продолжать наступательные действия. В ходе удержания обороны потерь среди личного состава полка не допущено».

ВЗВОДУ ДИВЕРСАНТОВ НЕ ДАЛИ УСТРОИТЬ ЗАСАДУ

Сержант Балта Цыренжапов

Сержант Балта Цыренжапов. Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под руководством сержанта Цыренжапова, действуя на БМП-2 участвовала в атаке огневых позиций вражеских артиллерийских подразделений вблизи одного из населенных пунктов. При подходе к населенному пункту Балта Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, Балта принял решение – дай бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу.

Пользуясь внезапностью, благодаря мужеству и решительности сержанта Цыренжапова, а также смелым и профессиональным действиям его группы, в ходе боестолкновения было уничтожено до 30 человек живой силы противника и 3 грузовых автомобиля. Уничтожение готовящейся засады позволило наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль».

ЗАЛПОМ ПОХОРОНИЛ УКРАИНСКУЮ АРТИЛЛЕРИЮ

Майор Адель Кильмухаметов

Майор Адель Кильмухаметов. Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения огневых задач в интересах танкового полка, ведущего наступление на позиции украинских националистов командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона майор Адель Кильмухаметов получил задачу на уничтожение 5 целей противника. Уяснив объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей. В результате выполнения огневых задач, дивизион уничтожил 4 взводных опорных пункта и 1 артиллерийскую батарею и 2 реактивных системы залпового огня. Профессиональные действия дивизиона майора Кильмухамедова способствовали созданию бреши в оборонительных рубежах противника, в результате чего силами танкового полка от вооруженных формирований националистов был освобожден населенный пункт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 27-ом научном центре войск РХБз Министерства обороны России прошла акция «Яблоневый сад», в ходе которой участники высадили 10 саженцев в честь военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России проявивших себя в ходе выполнения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото: Минобороны РФ

Каждая яблоня будет названа именем военнослужащего, который особым образом отличился в ходе выполнения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

С приветственной речью перед участниками акции выступила Председатель женского совета Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Светлана Кириллова, отметив неоценимый вклад и доблесть военнослужащих войск РХБз при выполнении поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой областей.