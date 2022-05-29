«Украиной сыты по горло, люди просят все русское!»: Как приходит в себя Мариуполь

У сгоревшего Мариупольского театра - машина МЧС с питьевой водой. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПЕНСИЯ В ИЮНЕ. В РУБЛЯХ

- … Сынок, а на разрушения где писать? А картошечку с лапшой где дают? В подвале-то все кончилось…

Получив ответы, пара бабушек присоединяются к очередям мариупольцев, которые каждый день приходят на окраину родного города, где работает самый большой гуманитарный центр. Фоном — целые кварталы почерневших и местами полуобвалившихся многоэтажек: честный бой не в правилах украинских боевиков, а потому те устроили оборону на верхних этажах жилых зданий, прикрываясь мирными людьми, и сегодня нескольким десяткам тысяч горожан просто негде жить. И нечего есть.

Центр гуманитарной помощи. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Молоко он страшно любит, а откуда его взять-то было... - словно оправдывается за малолетнего сына женщина: тот по-хозяйски вскрыл «гуманитарку», обнаружил пакет со сгущенкой и немедленно к ней присосался.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Волонтеры раздают хлеб и коробки с едой, показывают, где можно взять одежду (многие мариупольцы, спасаясь от обстрелов, сбегали в подвалы в чем были, и теперь так и ходят в домашних майках, халатах и растянутых спортивных штанах), и где можно поесть горячего супа. Везде очереди — многие берут продукты не только для себя, но и для соседей, в основном, стариков, которым нелегко дойти сюда.

- Документы с собой? В середину пройдите, еще одно заявление напишите, - направляют добровольцы пожилую чету.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А там на что?

- На пенсию. Уже с июня получите. В рублях.

На измученных лицах стариков появляются улыбки. Всего же в Мариуполе открылось 12 отделений Пенсионного фонда.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«УЧЕБНИКИ НА РУССКОМ? НАКОНЕЦ-ТО!»

А уже на улице, присев на коробки с гуманитаркой, мариупольцы жадно смотрят российское телевидение, которое транслируется с бортов «КамАЗов» МЧС России - с интернетом здесь тоже проблема, а потому в городе еще и информационный голод. И снова радуются, когда слышат, что Россия поможет все восстановить. По городу уже сейчас снуют отряды спасателей российского МЧС, расчищая в первую очередь самые опасные завалы и убирая с улиц сожженный транспорт.

- Наконец-то! - радуются девчонки-восьмиклассницы, услышав из новостей, что с 1 сентября они будут учиться по российским учебникам. - Представляете, как тяжело математику на украинском учить? И не надо будет по истории рассказывать о «героях-бандеровцах»? Здорово! Нам папы говорили, что они бандиты настоящие и за Гитлера воевали, и представляете, как противно было сочинения про них писать? Они как «азовцы» были.

Центр, где можно оформить документы, например, на пенсию. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Неподалеку стоят автобусы, которые скоро отвезут лишившихся крова в пункты временного размещения в другие города. Мужчин перед посадкой проверяют на татуировки.

- Я одного «укропа» исписанного вычислил как-то, - рассказывает мариуполец. - Очередь за гуманитаркой, тепло, а он свитер аж до подбородка натянул. Попросил ополченцев проверить его. Стянули одежду, а он весь в нацистских наколках. Надо было не ополченцам, а людям его сдать...

Не смотря ни на что жизнь продолжается. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«УКРАИНОЙ СЫТЫ ПО ГОРЛО»

Захожу в одну из выгоревших многоэтажек в Октябрьском районе. Чем выше — тем страшнее: плиты перекрытия под ногами неприятно покачиваются, двух этажей сверху не хватает. Дом явно под снос, и таких здесь - целые кварталы. Специальная комиссия насчитала более 50 зданий, которые невозможно сохранить, еще более в чем 1500 зданиях повреждены несущие конструкции. Кажется, нет в этом городе улиц, где не было бы следов боев.

В Мариуполе целые кварталы разрушенных домов. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

У соседней пятиэтажки, также разбитой в хлам, с висящими на арматурах блоках и балконах, сидит горстка женщин и стариков, они вскладчину готовят еду. На огне посреди кирпичей стоит почерневший чайник, а в кастрюле булькает будущий суп. По их просьбе я пересказываю им последние новости: заверения в том, что скоро по всему городу будет большая стройка, что Россия будет помогать восстанавливать город.

- Мы тоже думаем, что все будет хорошо, но когда? До холодов бы успеть, людей хотя бы во временное жилье поселить, будут холода — не все выживут, многие до сих пор в подвалах...

- Не знаете — когда референдум будет? - спрашивают меня в другом дворе.

Мариуполцы готовят вскладчину еду. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Какой?

- О присоединении к России. Украиной сыты по горло, вон она что натворила! В 1991-м у нас весь дом голосовал за сохранение СССР. Были тут интересные людишки, которые радовались: конец вашей москальской власти пришел! Нутром мы, конечно, понимали, до чего дойдет, поэтому голосовали еще и против создания государства «Украина». Теперь вот домой хотим, в Россию. Не хотим, чтобы дети и внуки пережили то, что и мы. Особенно последние восемь лет, когда тут «Азов» все захватил… Страшно было даже смотреть в их сторону. Поэтому обидно было, когда один ополченец недавно нам высказал: надо было не сидеть по хатам, а выходить тогда, в 2014-м. А с чем нам выходить? Они же сразу стрелять начали по нам. Те, кто вышли, в Мариупольском аэропорту остались — там пыточная у «Азова» и Службы безопасности Украины была, мучали людей и в карьер сбрасывали.

В эту квартиру хозяева уже не вернутся. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Грех, конечно, но у нас тут уныние все восемь лет было, - вступает в разговор еще одна женщина. - Разве можно было представить, что мы так и будем со всем соглашаться, а из наших детей бандеровцев сделают. В итоге старшие перестали вслух говорить о политике, а более молодым внезапно стало все равно, под каким флагом жить и какие лозунги кричать, - лишь бы не трогали и работа с деньгами была бы. Но, знаете, и они возненавидели Украину, и все поняли, когда бандеровцы окончательно озверели...

Черный котик запрыгивает в знакомое ему окно первого этажа, никого там не находит и выбегает обратно, жалобно мяуча.

- Глухой он стал, так бабахало, - комментируют мариупольцы, наблюдая что кот никак не реагирует на мое «кис-кис». - Женщина с детьми там жила, как началось, она в машину с ними и уехала куда-то. До сих пор дозвониться не можем… Вы не со стороны магазина шли? Там воду привезли?

ЗАРАБОТАЛ ПОРТ

Питьевая вода — еще одна головная боль Мариуполя. Водоканалы в большинстве своем разрушены. Но по всему городу стоят автоцистерны МЧС России, у которых очереди с 5-литровыми баклажками. Один из таких центров - у полуразрушенного здания драмтеатра. Неподалеку — второй грузовик МЧС, возле него прямо на плитке сидят десятка три человек. Это генератор, где мариупольцы подзаряжают свои телефоны — с электричеством в большинстве районов тоже беда. Люди качают головами в такт песни Виктора Цоя, которая громко звучит на всю площадь.

Сюда жители приходят зарядить телефоны. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Люди сами попросили, - говорит Артем из Невского спасательного центра. - Газманова, Майданова, Цоя, вчера «Руки вверх» ставил. Все русское просят.

- А я ни разу в Санкт-Петербурге не была, - вступает одна из девушек. - Мама рассказывала, очень красиво там, она с классом туда ездила, когда пионеркой была.

Сотрудники МЧС из Санкт-Петербурга дежурят на площади в Мариуполе. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Спасатели приглашают ее в гости.

Заряжающие свои телефоны стараются не подходить к воздухоотводу, стоящему справа от театра. Все помнят еще одно преступление Украины, когда ее боевики согнали сюда заложников, а потом подорвали зрительный зал. Из воздухоотвода до сих пор идет жуткий смрад и вылетают большие черные мухи.

От театра, в котором азовцы держали заложников, люди стараются держаться подальше. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Такие же мухи и запах сейчас на другой окраине Мариуполя — возле стадиона «Металлург». Несколько дней назад, спустившись в бункера «Азовстали», военкоры «Комсомольской правды» обнаружили дневник одного из боевиков, укрывавшегося там, и рассказавшего о большом количестве трупов украинских морпехов, захороненных на стадионе. И вот, это массовое захоронение вскрыли, обнаружив там останки 52 боевиков. Украинские военные своих убитых похоронили в одном рву, кучей, а в пластиковые бутылки вложили записки со списками мертвых и их должностями. Сколько еще таких смердящих находок предстоит обнаружить, не знает никто…

Внутри сгоревшего театра. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Захоронения солдат ВСУ. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Но несмотря на все это, город приходит в себя. По улицам вовсю гоняют на роликах и велосипедах дети, в школы готовятся наборы учащихся, открываются детсады и даже спортивные секции. Кое-где открылись продуктовые магазины и небольшие рынки, на которых бойко идет торговля. Цены пока в гривнах, но принимают и рубли, по курсу один к двум. Молодую мелитопольскую картошечку предлагают по 60 рублей, местные огурцы по 50 и помидоры по 160, зелень по 20 за пучок. Спросом пользуется и клубника по 240. Как поясняют покупатели, в основном, берут детям («Натомились они, порадовать надо»).

В разоренном городе понемногу открываются рынки. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Кроме того, эти рыночки стали своеобразными информационными центрами, где люди ищут пропавших родственников (таких объявлений немало в Мариуполе) и обсуждают перспективы восстановления города и возвращения к мирной жизни. В том, что это произойдет, мало кто сомневается. Тем более, что первое знаковое событие на эту тему произошло буквально на днях: в освобожденный и расчищенный от мин порт Мариуполя впервые за долгое время пришел гражданский сухогруз. Естественно, из России.

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