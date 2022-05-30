Сергей Лавров: освобождение ДНР и ЛНР – безусловный приоритет для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России дал интервью французскому телеканалу «TF1», в котором рассказал о том, как в Москве видят проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и будущее отношений с Западом. «Комсомолка» публикует самые интересные отрывки из беседы руководителя внешнеполитического ведомства.

О ПРИЧИНАХ СВО

В разговоре с французскими журналистами Лавров признался, что «наша военная операция была неизбежна», хотя «мы долго пытались достучаться до Запада». «В декабре 2021 года в очередной раз предложили и США, и Североатлантическому альянсу Договор о европейской безопасности, - отметил дипломат. - Мы не были услышаны».

- В отличие от наших западных коллег, мы не гонимся за внешними эффектами и не рассматриваем те или иные предпринимаемые нами действия на международной арене, как направленные на то, чтобы получить одобрение или достичь успеха. Делаем то, что вынуждены делать. Защищаем людей, русский язык, подвергшийся прямой дискриминации и агрессии со стороны режимов на Украине при Порошенко и при Зеленском. Защищаем Украину от нацификации, которая там продолжалась долгие годы при прямом попустительстве Запада, - рассказал Лавров.

В качестве примера, понятного простым французам, Лавров предложил представить, что «Бельгия запретила французский язык». «Что бы делал Президент Франции Макрон? – поинтересовался министр. - Пошел бы на выборы и предложил своим избирателям смириться с этим? Сомневаюсь».

- Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом, - подчеркнул Лавров. - В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов.

При этом глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия «долгие годы убеждала Запад, что не надо втягивать Украину в НАТО», ведь это «создавало прямую угрозу непосредственно на границе Российской Федерации».

О ЕВРОПЕ

Французские журналисты спросили главу МИД и о том, может ли Франция участвовать в качестве посредника в разрешении проблемы Украины. На это министр ответил, что «если Эмманюэль Макрон обратится к Владимиру Путину с предложением об общении, я Вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана».

- Президент Макрон тоже много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу. Видим стремление Франции продвигать концепцию «стратегической автономии». Президент Макрон последовательно выступает с этих позиций. Но ни у кого из других стран Европы энтузиазма на этот счет не наблюдаем. Даже немцы говорят, что безопасность Германии, Европы невозможна без НАТО, - подчеркнул Лавров.

- Мы не навязываемся никому и слышим, как все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику, - заявил глава МИД. - Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору.

- Я упомянул визит Макрона, его добрые и доверительные отношения с Президентом Путиным. К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть. Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Требует вести войну «до победного конца», «нанести России поражение». Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией.

О БУДУЩЕМ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЗАПАДА

«Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан, но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, - предостерег министр. - Мы извлекли серьезный урок, в этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием «холодной войны».

«Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику (я бы даже сказал где-то на агонию) были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены «не за одну ночь». Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты. По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся».

«Мы никому не навязываемся, если кто-то хочет с нами общаться, Президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече, - заявил Лавров на вопрос о контактах с Францией. - Это всем хорошо известно, точно также поступает министр иностранных дел и другие члены российского руководства».