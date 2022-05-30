«Я тебя уничтожу, тварь!»: опубликовано видео нападения Любови Успенской на соседку

Певице грозит иск в суд из-за потасовки с соседкой.

68-летняя Любовь Успенская перед камерами всегда появляется в образцовом виде: стильная укладка, дорогие аксессуары, томный голос - королева шансона, как она есть. Однако, на съемке скрытой камерой, которая появилась сегодня, певица предстала совсем другой: растрепанная, запыхавшаяся, выкрикивающая грязные ругательства.

Оказалось, артистка устроила скандал с соседкой по элитному поселку: мол, на Успенскую с дочерью, когда они прогуливались со своей миниатюрной собачкой, напал бульдог из ближайшего двора. Чужая псина якобы покусала не только питомца знаменитости, но и ее саму цапнула за ногу. Обалдев от такого произвола, певица ринулась к хозяевам.

- Здесь живут люди приличные, а тут снимаешь квартиру, открываешь дверь... У меня собачку чуть не загрызли! Я тебя уничтожу, ты, тварь! - кричала Любовь Залмановна, в запале не подбирая выражений. - Сейчас приедет полиция, я тебя арестую! Твоя собака тварь!

- И я тоже тварь? - обратилась к певице соседка.

- Ты, да я не знаю, кто ты вообще. Что, не видно, что ты ..., ..., животное! - крыла в ответ Успенская, распаляясь все больше и больше. - Не буду я тебе никаких укусов показывать, ты кто такая?! Я прокурору буду показывать! Ты чего снимаешь..!

С этими словами артистка бросилась к соседке, попытавшись закрыть камеру телефона, но драку предотвратили очевидцы и охрана поселка.

Между тем, как выяснилось, бульдог, из-за которого разразился скандал, - французский: эта порода довольно скромных размеров. А кроме того, собаке всего три месяца. Теперь потасовка из-за щенка рискует обернутся иском в суд. Хозяйка животного Юлия, проживающая в одном поселке с артисткой, и ее подруга Анна, на которую как раз и кричала звезда, уже обратились к звездному адвокату Александру Добровинскому. Обе намерены взыскать с певицы ущерб, тем более, что разъяренная Успенская устроила потасовку при детях Анны, приехавшей в гости к подруге и случайно ставшей участницей заварушки.

- Когда мне рассказали эту вопиющую историю и показали видео, я удивился, какой уровень адекватности должен быть у человека, чтобы он так вел себя, да еще и при маленьких детях, - прокомментировал инцидент kp.ru Александр Добровинский. - К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так.

Тем временем, сама Любовь Залмановна объяснять скандальную выходку не спешит. Дозвониться до артистки сайту kp.ru не удалось, а ее PR-менеджер комментировать видео не стал.

- Любовь Успенская скоро все расскажет в своих соцсетях, - пообещал помощник звезды.