Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 мая 2022 года: бои за Северодонецк, Лавров напомнил цели спецоперации, в Кремле готовятся к диалогу с Эрдоганом

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 мая 2022 года Фото: Александр КОЦ

ЗАНЯТ ПЛАЦДАРМ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ

Солдаты ЛНР вклинились в линию обороны украинской армии в Северодонецке. О ситуации в городе рассказал представитель луганской милиции Иван Филипоненко.

По его словам, отряды республики при огневой поддержке российских военных отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории самого города. «Несмотря на то что противник ушел в жилую застройку, определяются и поражаются огневые точки», — добавил Филипоненко.

РАКЕТНЫЙ «УРОЖАЙ»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях.

Ракеты уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровки, Покровского Донецкой Народной Республики, Северодонецка Луганской Народной Республики и Безрукова Харьковской области.

КАДЫРОВ: УКРАИНА ПОВТОРЯЕТ ЧЕЧЕНСКУЮ ИСТОРИЮ НАЧАЛА 90-Х

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ:

«Мы в Чеченской республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления - все это точь-в-точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет - это один и тот же продуманный и коварный план. И только Россия имеет все возможности противостоять этому процессу.

Результат этого плана - уничтожение России, разграбление её ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав. Этому никогда не быть!

Поэтому, чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране», - призвал Кадыров.

ЛАВРОВ - О ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью французскому телеканалу TF1. Вот главное, что он рассказал о спецоперации:

- Наша военная операция была неизбежна. Свирепость, с которой Запад стал защищать свое «детище» в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для России, подорвать наше законное место в архитектуре безопасности, принизить реальную роль России и поставить ее в подчиненное положение.

- Мы ставим цели: защита людей; демилитаризация Украины (на её территории не должно быть никакого оружия, представляющего угрозу для России); восстановление прав русского языка в соответствии с Конституцией Украины (киевский режим её нарушал принятием антирусских законов) и конвенциями (членами которых является Украина); денацификация.

- Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы. Именно поэтому действуем иначе по сравнению с украинской армией и неонацистскими батальонами, которые используют гражданских людей в качестве «живого щита».

- Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Россией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать своё будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной Зеленским (запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту) или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда.

ЭРДОГАН ХОЧЕТ СОЗВОНИТЬСЯ С ПУТИНЫМ И ЗЕЛЕНСКИМ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины 30 мая.

«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – сообщил глава Турции.

Предстоящий разговор подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что переговоры пройдут в двустороннем формате, участие в нем президента Украины Владимира Зеленского не планируется.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара «мечтает о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе».