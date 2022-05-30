Даже Агату столько не снимал: Прилучный не может налюбоваться молодой женой в бикини

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поселились в «LUX* Grand Baie Resort & Residences», самый скромный двухместный номер в котором стоит от 500 долларов в сутки. Фото: соцсети.

Медовый месяц Павла Прилучного и Зепюр Брутян продолжается: после тайной свадьбы молодожены проводят отпуск на Маврикии. Новоиспеченные супруги поселились в роскошном отеле «LUX* Grand Baie Resort & Residences», самый скромный двухместный номер в котором стоит от 500 долларов в сутки.

Курорт может похвастаться не только красивым пляжем, но и множеством бассейнов. В одном из них прямо над водой висят качели. Именно этот бассейн облюбовала новая избранница Прилучного. А Павел не может налюбоваться своей красавицей-женой, позирующей в бикини и накинутой сверху тончайшей белоснежной блузке. Актер то и дело фотографирует Зепюр, а та выкладывает эффектные снимки в соцсетях.

Павел не может налюбоваться своей красавицей-женой, позирующей в бикини и накинутой сверху тончайшей белоснежной блузке. Фото: соцсети.

- Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу, - кокетливо сообщила подписчикам Зепюр.

Еще на одном фото она с упоением раскачивается на качелях, а объектив камеры с любовью следит за игрой света и тени на ее бюсте, виднеющемся в вырезе блузки.

«Даже бывшей жене не разрешал столько фото с собой... Наверно это любовь», - пишут фолловеры в комментариях.

После тайной свадьбы молодожены проводят отпуск на Маврикии. Фото: соцсети.

Подписчики то и дело сравнивают новую жену Прилучного с его бывшей супругой Агатой Муцениеце и возлюбленной Мирославой Карпович. Одни считают, что Зепюр превосходит красотой всех бывших женщин Павла, другие уверены, что с Агатой не сравнится никто.

«Красотка, наконец-то у Паши стало нормально со вкусом», «С Агатой никто не сравнится, и это даже не обсуждается», «Как-то очень быстро Карпович бумеранг прилетел за то, что разлучила их с Агатой», - обсуждают они.

«Даже бывшей жене не разрешал столько фото с собой... Наверно это любовь», - пишут фолловеры в комментариях. Фото: соцсети.

Сами актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха. Что сильно удивляет поклонников Прилучного. Павел не раз говорил, что предпочитает не афишировать свою личную жизнь. После развода с Агатой он закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Мирослава и Павел поселились вместе, их роман продолжался почти два года. Однако за это время Прилучный ни разу не опубликовал в соцсетях совместное фото с Мирославой и даже не намекнул на отношения с ней. И вдруг такая активность: всего за несколько дней – с десяток снимков с новой женой.

Курорт может похвастаться не только красивым пляжем, но и множеством бассейнов. Фото: соцсети.

По слухам, Павел Прилучный и его коллега по сериалу «В клетке» тайно поженились 12 мая в одном из загсов Москвы, а затем отправилась в медовый месяц на тропические острова. Поклонники гадали: так была свадьба или нет? Ответ на этот вопрос дал сам Прилучный. Актер опубликовал на своей странице видео, в котором он демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Так что 26-летняя красотка все-таки окольцевала 34-летнего Прилучного.

- Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив, - сообщил актер в своем блоге.