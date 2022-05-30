В высшем политическом руководстве Японии разразился сексуальный скандал

Хироюки Хосода с 2004 по 2005 годы занимал пост генерального секретаря Кабинета министров Японии. Фото: YouTube

Председателя нижней палаты парламента Японии, ранее занимавшего пост генерального секретаря кабинета министров, 78-летнего Хироюки Хосоду обвинили в неоднократном приставании к журналисткам и женщинам-однопартийцам.

Сам политик утверждает, что все это выдумки бульварной прессы.

Японские таблоиды сообщили, что Хироюки Хосода по вечерам звонил журналисткам, аккредитованным в парламенте Японии, и приглашал их домой, а также приставал с расспросами, пытаясь выяснить, есть ли у женщин любовники.

Помимо журналисток, утверждает издание, интересы политика распространялись и на представительниц правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, к которой он ранее принадлежал сам. В частности, с особой с настойчивостью Хосода якобы домогался сотрудницы штаб-квартиры ЛДП, предлагая ей заглянуть к нему и ничего не бояться, поскольку «дом охраняется полицией».

В японских СМИ заявляют, что располагают доказательствами шалостей немолодого политика, сам же Хосода полностью отвергает все подозрения и обещает подать на еженедельник в суд.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в избрании которого Хосода, кстати, сыграл немалую роль, заявил, что не имеет полномочий комментировать слухи. В свою очередь в ЛДП от политика поспешили откреститься, заявив, что он вышел из партии, заняв нынешнюю должность, и на данный момент не имеет к ней отношения.

– Увы, но от таких скандалов практически невозможно защититься, – заявил в разговоре с журналистами один из представителей ЛДП.

В Японии же на подобные обвинения реагируют очень остро и, даже если факты не подтвердятся, шумиха может стоить партии части голосов избирателей на предстоящих выборах.

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