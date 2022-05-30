В Венгрии Украину приравняли к нацистской Германии

Факельное шествие националистов в Киеве, 2019 г. Фото: REUTERS

Один из ближайших соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, журналист Жолт Байер высказал мнение, что современная Украина является аналогом нацистской Германии. В частности, Байер обратил внимание, что нынешние действия украинских властей по искоренению всего русского полностью копируют поведение немецких нацистов в отношении евреев, сообщает Magyar Nemzet.

- Это уже было в нацистской Германии. Так уже говорил Геббельс. Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, и в них кидали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа. Конечно же, среди них были произведения еврейских авторов, – заявил журналист.

Кроме того, он высказал убежденность относительно корректности собственной оценки происходящего и поставил под сомнение существование украинской культуры и нации как таковой, подтвердив свои высказывания историческими сведениями о том, что значительная часть современной Украины ранее принадлежала России и Польше.

– Если убрать из украинской культуры все русское, оставшееся будет жалко мелким и глупым, – подытожил Байер.

Жолт Байер является не только сподвижником Виктора Орбана, но одним из основателей созданной в 1988 году партии «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Венгрии.