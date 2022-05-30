В Израиле на вокзале нашли банковский чек на колоссальную сумму

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На иерусалимском железнодорожном вокзале им. Ицхака Навона был найден бумажник, в котором находился банковский чек на сумму в 1 миллион шекелей (почти 20 миллионов рублей).

Находки подобной стоимости не смогли припомнить даже самые старые служащие вокзала, сообщает JPost.

Через главный иерусалимский вокзал за день проходят примерно 15-20 тысяч пассажиров, многие из которых что-нибудь да теряют в спешке. Поэтому бумажник, найденный одним из уборщиков, особого удивления не вызвал. Однако, когда после проверки предмета на безопасность служащие заглянули внутрь, их изумлению не было предела – в бумажнике лежал чек на 1 миллион шекелей.

– Я много лет работаю на железной дороге, был и инспектором, и начальником смены, и мне по долгу службы неоднократно приходилось сталкиваться с самыми различными вещами, оставленными пассажирами в вагонах и на станциях, но настолько ценной находки я еще не встречал, – рассказал журналистам обнаруживший бумажник сотрудник вокзала.

Поскольку установить владельца потерянного портмоне оказалось невозможно, а сам он не спешит предъявить права на находку, чек вернули в банк, выдавший чековую книжку. В то же время, администрация вокзала все же надеется увидеть человека, умудрившегося потерять такие деньги.

В Израиле расчеты как между юридическими, так и физическими лицами могут производиться чеками, бланки которых выдает обслуживающий их банк. Чеки можно депонировать на счет, а при отсутствии особых пометок передать другому лицу или обналичить.

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