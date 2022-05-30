Оскароносного Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах к мужчинам

Актер Кевин Спейси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Британии намерены добиваться от США экстрадиции известного американского актера и продюсера Кевина Спейси в том случае, если он не приедет в страну добровольно, чтобы принять участие в судебном процессе в качестве обвиняемого.

Оскароносному актеру инкриминируют как минимум четыре эпизода домогательств и насилия в отношении троих мужчин, проживающих в Британии, сообщает The Guardian.

По мнению следствия, преступления совершены Кевином Спейси в период с 2005 по 2013 год. Правоохранители полагают, что один из мужчин стал объектом домогательств, второго актер принудил заняться с ним сексом, а третьего просто изнасиловал. В это время (с 2004 по 2015 годы) Спейси жил по большей части в столице Британии и руководил лондонским театром «Лонд Вик».

В отличие от многих представителей западной богемы Спейси довольно долго скрывал свою гомосексуальность, постоянно рассказывая байки о своей ориентации. Дошло до того, что руководитель программы по профилактике гомофобии среди старшеклассников был вынужден принести извинения актеру за то, что его имя было внесено в список известных гомосексуалистов.

Известно, что Спейси никогда не был женат, но, по сообщениям СМИ, в конце 90-х – начале 2000-х годов у него якобы был роман со сценаристкой Дайанн Дрейер.

Так или иначе, но осенью 2017 года Спейси наконец признался в своей гомосексуальности. Вскоре после этого подоспели и обвинения. В частности, в домогательствах к американскому актеру Энтони Рэппу. После этого Международная академия телевизионных наук и искусств завила, что отменяет свое намерение удостоить Спейси престижной награды «Эмми», а Netflix и MRC прекратили сотрудничество с ним в рамках сериала «Карточный домик». Кроме того были прекращены съемки фильма Гора Видала, в котором актер исполнял главную роль, а все его сцены из фильма «Все деньги мира» были вырезаны и пересняты с другим актером.

Впрочем, наград у Спейси хватает, но это вряд ли поможет ему защититься от обвинений – эксперты полагают, что уже в ближайшее время полиция США может получить приказ задержать актера от имени британских властей.