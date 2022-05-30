Минобороны России показало боевую работу «Грачей» в небе Донбасса

В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации работают прямо над землей. Они проносятся на предельно малых высотах и на огромной скорости наносят ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений Вооруженных сил Украины.

«Грачи» всегда идут в бой парой. Пока один наносит удар, другой его прикрывает и засекает цели противника. В случае контратаки ПВО противника летчики «Летающих танков» отстреливают тепловые ловушки и выполняли противоракетное маневрирование: резко меняют курс и взмывают в небо.

- На кадрах можно увидеть, как «Су-25» уничтожают замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины, - комментируют кадры в Минобороны России.

«С утра была поставлена задача на уничтожение взводного опорного пункта. Выполнили задачу. Выполнили стрельбу ракетами С-13 по цели, далее маневрирование, выход на аэродром, посадка. Сейчас идет подготовка воздушных судов к дальнейшей работе», - рассказал летчик Су-25 Евгений.

Во время боевых вылетов самолет Евгения является ведомым. Во время полетов «Грачи» его подразделения очищают поля от боевой техники и укреплений.

«Работы еще много, пытаемся помочь нашим ребятам продвигаться дальше. Очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся. Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах», - отметил Евгений.

Наши асы сумели завоевать абсолютное господство в небе Донбасса. Это позволяет вести наступление. Изредка украинские националисты чинят уничтоженные на земле самолеты и вертолеты, поднимают их в небо. Но они тут же становятся целями.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 самолета и 128 вертолетов. Целями российских летчиков становятся зенитно-ракетные комплексы (325), танки и бронированные машины (3309).

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