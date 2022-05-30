Торт да Винчи: На Мону Лизу с истошным криком набросился переодетый в старушку вандал

Хулиган измазал тортом картину Да Винчи "Мона Лиза". Фото: YouTube

Знаменитое полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» снова подверглось атаке вандалов. На этот раз нападение на картину носило черты театрального представления. Шедевр не пострадал, поскольку находился под защитным стеклом.

События развивались следующим образом: в воскресенье к залу Лувра, где выставлена «Мона Лиза», подъехала степенная старушка в инвалидном кресле. Никто бы и не обратил внимания на даму, если бы неожиданно она не достала кусок торта и не запустила со всего размаху десертом прямо в легендарную картину. А после, видимо, пытаясь совсем сбить посетителей с толку, начала разбрасывать вокруг лепестки роз и кричать: «Подумайте о Земле!»

Естественно, вредную «старуху Шапокляк» тут же задержали. Правда выяснилось, что никакая это не бабуля и даже не инвалид, а вполне себе длинноволосый «мужчина в расцвете сил». Арестованный заявил, что этот перфоманс был акцией в защиту окружающей среды.

- Художники, думайте о нашей планете. Все художники должны думать о Земле. Вот почему я сделал это, - верещала «старушка» мужским басом, когда ее под руки выводили из зала.

Вандал успел объявить, что содеянное им - оригинальная акция в защиту окружающей среды. Фото: YouTube

«Мона Лиза» уже не первый раз оказывается целью для преступников, вандалов и просто душевнобольных. В 1911 году полотно было похищено, и именно расследование этого инцидента, напоминающее детектив, и принесло картине по-настоящему всемирную популярность. После того, как картина была обнаружена через 2 года, ее «приключения» не закончились. В 1956 году один из посетителей Лувра облил произведение искусства кислотой, и в том же году его еще и серьезно повредили камнем, брошенным посетителем парижского французского музея. В результате для защиты шедевра администрация установила пуленепробиваемое стекло. Но и это не остановило злоумышленников: картину обливали краской и закидывали чашками с чаем. К счастью, несмотря на такое внимание неадекватных людей, по сей день шедевр Ренессанса удалось сохранить в первозданном виде.

Селфи у "Моны Лизы" в Лувре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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