Порошенко просит Зеленского выпустить его из Украины

Все попытки граждан покинуть страну разбиваются о "железное" желание Зеленского "воевать до последнего украинца" Фото: REUTERS

Не стихают на Украине требования защитников Незалежной выпустить их из страны за границу, чтобы они могли принести больше пользы "ридной Неньке". Ранее советник главы Офиса президента Алексей (Люся) Арестович уже пытался пролоббировать такое разрешение. Но получил по губам.

Спрашивается, а за что? Если петиция об отмене запрета на выезд из Украины набрала на сайте президента Украины требуемые 25 тысяч подписей менее, чем за три дня. Конечно, Зеленский мог бы и не замечать ее, но предпочел заметить и отреагировать. Только не так, как хотели бы авторы просьбы.

- Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину: ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город? – в такую саркастическую форму облек Зеленский свой отрицательный ответ на петицию на брифинге с президентом Польши около недели тому назад. И тут же подбодрил своих сограждан, что нехорошо бросать Родину, когда в зоне боевых действий погибает около ста украинцев в день.

Ясное дело, после такого оптимистического напутствия в духе революционной песни "…и, как один, умрем в борьбе за Это" украинцы удвоили и даже утроили свои усилия в реализации сценария по-Жванецкому "мне в Париж по делу срочно". Тем более, что яркие примеры успешных и не очень в реализации подобных усилий сограждан стояли у них перед глазами. Так, например, бывший Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка успешно эвакуировался (без кавычек) во Францию, где у него проживают сейчас жена и дети (граждане Франции). Две его попытки пересечь границу оказались безуспешными, но третья – удачной. Граница с Румынией оказалась "не на замке", и сорокапятилетний Рябошапка пожелал соплеменникам-украинцам "счастливо оставаться". А вот экс-президент Петр Порошенко пока находится на Украине в стадии "после двух попыток". Но наверняка не отчаивается и возлагает надежды на третью, благо пример Рябошапки должен вдохновлять и его. Да и сын-артиллерист, чьи подвиги усиленно хвалили за обстрелы Донбасса украинские пропагандисты, ждет его отнюдь не в рядах ВСУ.

Матросы торгового (гражданского) флота в лице Профсоюза работников морского транспорта Украины обратились к Зеленскому с просьбой разрешить им выезд за пределы Украины, иначе они могут потерять свои рабочие места. Себе в помощь они привлекли и Международную федерацию транспортников (IТF).

- В связи с объявлением мобилизации и введенным военным положением, запрещающим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать Украину, мы обеспокоены тем, что это помешает украинским морякам присоединиться к судам для выполнения своих жизненно важных обязанностей по морскому судоходству и перевозкам по всему миру, – говорится в письме Генерального секретаря IТF Стивена Коттона, которое тот направил в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. – Мы … убедительно просим рассмотреть вопрос о том, чтобы украинские моряки продолжали выполнять свои обязанности в море, освободив их от ограничений на выезд.

Украинские моряки даже попытались сыграть на русофобии власти, подчеркнув, что речь идет всего-то о примерно 50-60 тысячах украинских моряков гражданского флота, а в их отсутствие эти десятки тысяч мест замещают преимущественно российские матросы. Дескать, выпустите нас, а мы отберем у россиян деньги, не дав им их заработать. Очень патриотический посыл.

Но и это не помогло… Зеленский явно намерен воевать за Украину до последнего украинца в прямом смысле этого слова, реализуя установки Запада. Но перспектива остаться на Родине "хоть тушкой, хоть чучелом" не нравится самим его согражданам, большая часть которых автомат возьмет в руки только после мобилизации.

Такое вот неразрешимое противоречие. Которое усугубляется тем, что сыновья Авакова, Турчинова, Гонтаревой, Луценко, Ющенко и десятков других высокопоставленных функционеров киевского режима до сих пор не замечены в рядах мобилизованных в ВСУ или добровольцев.

P.S. Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его за границу. Не у всех украинцев есть такая возможность обратиться лично к Зеленскому. Впрочем, он еще не ответил.

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