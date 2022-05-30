Копим правильно: сезонный вклад может принести на треть больше дохода

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

Ситуация в экономике неопределенная. Рубль ослаблялся, а теперь резко укрепляется. Инфляция сначала ускорилась, теперь замедляется. Ставки по вкладам и кредитам резко выросли, а сейчас падают. Да еще и разные ограничения накладываются: как внутри страны, так и за рубежом. Что в таких условиях делать с деньгами, чтобы заработать по максимуму? Как сохранить капитал? Об этом KP.RU рассказал Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

- Александр, ситуация сейчас сложная. Цены растут, доллар то дорожает, то дешевеет. У многих людей главный вопрос — в чем хранить и как сохранить деньги?

- Ситуация действительно меняется очень быстро, предсказать, как будут развиваться события, довольно сложно. Мы живем в мире с постоянно изменяющейся средой, это нужно учитывать в том числе при планировании личных финансов.

Я бы выделил два главных параметра, по которым сейчас стоит выбирать финансовый актив. Первый – максимальная диверсификация, перераспределение ресурсов между различными видами и классами сбережений. Если вы понемножку вложите в разные инструменты, падение одного компенсируется ростом другого. Диверсифицировать капитал можно по валютам, активам, разным типам акций. К примеру, в портфеле сбережений могут быть и рубли, и доллары, и юани, и недвижимость и ценные бумаги из разных отраслей. Если одновременно держать акции нефтяных корпораций и компаний альтернативной энергетики, это защитит от падения котировок. Потому что, как правило, если падает одно, то растет другое.

- Да, это логично. Какой второй параметр?

- Это должны быть инструменты высокой ликвидности. То есть, такие, которые можно быстро перевести в денежные средства. Сейчас желательно держать деньги как можно ближе к сердцу, чтобы успеть их при изменении условий разместить в новые инструменты. Высокую ликвидность в основном дают классические банковские инструменты: накопительные счета и депозиты. Этими деньгами можно воспользоваться фактически в любой момент. Причем даже если это срочный вклад. Да, досрочное расторжение может привести к потере процентов, но «тело» вклада – ту сумму, которая размещена на нем изначально - можно забрать в любой момент.

- Если говорить о вкладах – раньше банки часто запускали всякие спецпредложения, сезонные вклады с повышенной доходностью. А сейчас на рынке есть такие предложения или они уже не актуальны?

- Действительно, сезонные вклады традиционно более доходные. Иногда по ним банки также предлагают различные бонусы и приятные дополнения. Такие вклады запускаются для привлечения клиентов, открыть их можно только ограниченный период времени.

И такие предложения на рынке есть. Например, «Открытие» с 1 июня запускает новый сезонный вклад «Летний». Ставки по нему будут гораздо выгоднее, чем по классическим вкладам на рынке. Интересен вклад не только по ставке, но и по сроку размещения. Мы хотим продлить клиентам высокую доходность. Поэтому установили максимальные ставки не на привычные три, а на четыре месяца. Зафиксировать доходность можно и на более долгий срок – мы предлагаем разместить средства на «Летнем» под выгодный процент также на 8 месяцев вместо традиционных 6-ти. То есть высокая ставка будет действовать на треть дольше, чем обычно.

А чтобы получить еще больше выгоды, клиент может бесплатно открыть к нашему вкладу дебетовую карту Opencard с кешбэком 5% на все покупки в первые три месяца после оформления карты. Если дебетовая карта уже есть, делюсь лайфхаком как все равно получить кешбэк – по кредитной карте он тоже 5%.

- А на какие сроки сейчас лучше открывать вклады?

- Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки. Это значит, кредиты завтра будут дешевле, а вклады – менее выгодными. Желательно фиксировать самый высокий доход на максимально возможный срок. Правда, тут есть нюанс — налог на вклады. Правительство не будет взимать этот налог на проценты, полученные в 2021 и 2022 годах. Но если выплата дохода приходится на 2023 год, тогда есть вероятность, что мораторий не продлят, и придется часть прибыли отдать государству. Чтобы этого избежать, можно либо оформить вклад на период до конца года, либо получить проценты вперед. В банке «Открытие» клиент может выбрать, когда получить проценты – сразу, в конце срока депозита или ежемесячно.

- Есть такая стратегия «лестница вкладов». Что это такое и как ее правильно применять?

- Это один из вариантов диверсификации вложений – по времени. Она имеет смысл при снижающемся рынке ставок. А он сейчас именно такой. К примеру, можно положить одну часть денег на трехмесячный депозит с наиболее высокой ставкой. А другую часть — в пополняемый вклад на 6 месяцев. Тем самым вы зафиксируете ставку на более длительный срок. А через три месяца пополните второй вклад на сумму трехмесячного вклада, который к тому времени закончится. При этом нужно помнить, что депозиты – такой продукт, когда вы теряете проценты при досрочном закрытии. Чтобы иметь возможность маневра, можно открыть не один или два депозита, а разделить сбережения на пять вкладов — с разными сроками. Если вам срочно потребуются деньги, вы можете снять их с одного из депозитов, а остальные оставить. Потеряете только небольшую часть процентов.

- Инфляция в годовом выражении, согласно апрельской оценке Росстата, составит 17,8%. А ставки по депозитам в мае были уже ниже: 12 - 14% годовых. А после последнего снижения ключевой ставки до 11% продолжат падать. То есть прибыль, полученная на сбережениях, не отобьет рост цен?

- Не совсем так. Есть такое понятие, как годовая инфляция. В какие-то месяце инфляция высокая, в какие-то низкая. По году она будет иметь среднее значение. Цены уже сильно выросли и пик их роста мы, скорее всего, уже прошли. В ближайшие 12 месяцев инфляция, вероятно, будет ниже. Поэтому доходность по средствам, размещенным на 3-6 месяцев под высокие ставки – полностью или частично компенсирует высокую инфляцию. А поскольку Банк России сейчас продолжает активно снижать ключевую ставку можно ожидать, что ближе к концу года ситуация стабилизируется.

Стоит учитывать, что ставки по депозитам определяются в первую очередь конкурентным полем, стоимостью денег в различных источниках и прогнозами дальнейшего роста или падения ключевой ставки. Поэтому банки дают наиболее выгодные проценты на короткие сроки, а на более длинные ставки ниже. По сути это ожидание того, что завтра денежные средства можно будет привлечь дешевле.

- Поговорим про накопительный счет – на него же тоже начисляются проценты и деньги можно забрать в любой момент? Как найти правильный баланс между доходностью по вкладам и свободой распоряжения средствами при размещении на счете?

- Накопительный счет удобен для тех, кто хочет иметь быстрый доступ к деньгам в любую минуту. Это инструмент, куда можно перечислять свободные деньги и брать их оттуда, когда захочется. А на остаток средств получать дополнительный доход. Вклад подойдет для тех, кто ставит себе какую-то цель и хочет накопить деньги. Во-первых, потому что ставки по вкладам обычно выше, чем по накопительному счету. Во-вторых, потому что расторгнуть вклад или забрать часть средств сложнее. Даже психологически. Это будет помогать не тратить лишние деньги. При этом между накопительным счетом и вкладом есть промежуточный продукт — расходно-пополняемый депозит. При желании можно использовать все эти три банковских инструмента и распределять между ними средства в зависимости от целей.

- Накопительный счет — очень хитрый инструмент. Все зависит от способа начисления процентов на остаток: либо на минимальный в течение месяца, либо на средний, либо на минимальный в конце каждого дня. Какая схема наиболее выгодна и какая применяется в «Открытии»?

- По нашему накопительному счету «Копилка» проценты начисляются ежедневно на остаток на конец дня. Это и есть самый выгодный для клиента способ расчета процентов, поскольку уже начисленные проценты не теряются, если в какой-то момент клиент забрал со счета все или часть средств. Выплату процентов клиенту производим раз в месяц, а минимальный остаток и сумма пополнений-снятий по счету не ограничены.