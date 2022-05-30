Ура, каникулы: готовим сами вкусно и полезно!

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Итак, школьники и студенты уходят на летние каникулы. А значит, начнут проводить дома больше времени.

Мы собрали рецепты простых, полезных и доступных блюд, которые понравятся детям, и которые они смогут приготовить вместе с родителями. Или, если речь о подростках и студентах, - смогут сделать на кухне сами!

Сюда же вошли вкусные и правильные, с точки зрения здорового питания, обеды и ужины, которые можно быстро приготовить на природе, на даче, для пикника.

Сражаться за первое место будут известные блогеры:

• Елена Фенцик,

• Мария Тафье,

• Зумруд Мирзоева,

• Евгения Полевская.

Блюда будет оценивать авторитетное жюри, на этот раз в него войдут:

Екатерина Головкова, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;

Родион Газманов, музыкант, поэт, актер, телеведущий;

Татьяна Залетова, врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологий», кандидат медицинских наук;

Сергей Слободенюк, щеф-повар студии Royal Kitchen.

Трансляция баттла будет проходить в прямом эфире в социальных сетях «Комсомольской правды» Вконтакте, Одноклассники и Яндекс.Дзен и на сайте КП в разделе «Время питаться правильно» – вы сможете увидеть все кулинарное шоу от начала до конца. Начало 31 мая в 12:00, присоединяйтесь – будет весело, полезно и интересно!