Силы Минобороны России уничтожили в Николаеве ангары судостроительного завода «Океан»

Генерал-майор отметил, что этими ударами уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

- Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украине и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, - заявил журналистам на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что этими ударами уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Также он сообщил об отличной реализации информации разведки, которая выяснила, что на территории Николаевского судостроительного завода «Океан» украинские националисты ремонтируют боевую технику.

- В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра, - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что на Донбассе высокоточными ракетами воздушного базирования и оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 5 командно-наблюдательных пунктов батальонов ВСУ, узел связи, а также больше сотни районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

- Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ, - уточнил Конашенков.

О том, как «Грачи» и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) работают в небе Донбасса можно увидеть тут.

Наши подразделения ПВО сбили в небе Донбасса 15 украинских беспилотных летательных аппаратов и 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Известно, что после освобождения населенных пунктов от украинских националистов, штурмовые группы спецназа Росгвардии обследуют местность. В одном из таких населенных пунктов в ЛНР группа спецназа обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении.

- После проведения инженерной разведки и осмотра помещения установлено, что это командный пункт подразделения ВСУ, брошенный при наступлении российских войск. В ходе досмотра обнаружены ноутбуки с информацией о деятельности ВСУ, топографические карты Украины, военная форма ВСУ, более 3,5 тысяч патронов различного калибра, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним, - сообщили о находке в пресс-службе Росгвардии.

В другом населенном пункте в подвале многоэтажного дома бойцы Росгвардии обнаружили схрон националистов, из которого изъяли более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства, несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.

Еще одно подразделение спецназа Росгвардии обнаружило в схроне ВСУ 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120 мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.

Подобные схроны создаются ВСУ для диверсионных групп, которые оставляют на демилитаризованных территориях.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

183 - самолета.

128 - вертолетов.

1064 - беспилотных летательных аппарата.

325 - зенитных ракетных комплексов.

3323 - танка и других боевых бронированных машин.

451 - установок реактивных систем залпового огня.

1731 - орудие полевой артиллерии и миномет.

3294 - единицы специальной военной автомобильной техники.