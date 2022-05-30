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В мире30 мая 2022 8:23

Экс-премьер Японии заявил, что Зеленский должен был пообещать России не вступать в НАТО

Синдзо Абэ дал неожиданное интервью британским журналистам
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Японии почти десять лет.

Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Японии почти десять лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это один из самых авторитетных политиков Страны восходящего солнца. Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Японии почти десять лет — дольше, чем кто-либо в истории. Затем достойно провёл страну через пандемию коронавируса и ушёл непобеждённым в сентябре 2020-го, из-за застарелой болезни.

И вот 67-летний политик дал интервью влиятельному британскому изданию Economist. Где… косвенно поддержал позиции России в Украинском кризисе.

При этом назвать Абэ «голубем мира» язык не поворачивается. В том же интервью он требует поднять расходы на оборону и побыстрее передать в Токио заказанные у американцев истребители F-35. А также утверждает: «Ядерное оружие должно перестать быть табуированной темой» (после Второй мировой войны Япония была демилитаризована, и в клуб владельцев атомного оружия её, естественно, не пускают — прим. ред.)

Тем интересное, что когда речь заходит о российском лидере, экс-премьер берёт весьма уважительный тон:

— Путин — из тех, кто верит в силу и в то же время является реалистом. Он не пойдёт на жертвы ради отвлечённых идей, — отмечает Абэ.

По словам японского политика, накануне «вторжения России в Украину» (в таких терминах описывает события западная пропаганда) была возможность избежать войны. Для этого киевский президент Владимир Зеленский должен был пообещать не вступать в НАТО, либо дать высокую степень автономии «двум анклавам на востоке» (здесь Абэ имеет в виду реализацию Минских соглашений в отношении ДНР и ЛНР — прим. ред.)

Затем следуют прямо-таки невероятные откровения. По словам японца, всё российское общество выступает против передачи Японии четырёх спорных островов Курильской гряды, и он за почти десять лет правления ничего и не смог с этим поделать. Другая угроза (по версии Токио) — укрепляющийся союз России и Китая, которые регулярно проводят совместные военные учения.

— Я думал о том, чтобы разорвать китайско-российской партнёрство настолько, настолько это вообще возможно, — признаётся Абэ.

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