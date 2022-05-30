Экс-премьер Японии заявил, что Зеленский должен был пообещать России не вступать в НАТО

Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Японии почти десять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это один из самых авторитетных политиков Страны восходящего солнца. Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Японии почти десять лет — дольше, чем кто-либо в истории. Затем достойно провёл страну через пандемию коронавируса и ушёл непобеждённым в сентябре 2020-го, из-за застарелой болезни.

И вот 67-летний политик дал интервью влиятельному британскому изданию Economist. Где… косвенно поддержал позиции России в Украинском кризисе.

При этом назвать Абэ «голубем мира» язык не поворачивается. В том же интервью он требует поднять расходы на оборону и побыстрее передать в Токио заказанные у американцев истребители F-35. А также утверждает: «Ядерное оружие должно перестать быть табуированной темой» (после Второй мировой войны Япония была демилитаризована, и в клуб владельцев атомного оружия её, естественно, не пускают — прим. ред.)

Тем интересное, что когда речь заходит о российском лидере, экс-премьер берёт весьма уважительный тон:

— Путин — из тех, кто верит в силу и в то же время является реалистом. Он не пойдёт на жертвы ради отвлечённых идей, — отмечает Абэ.

По словам японского политика, накануне «вторжения России в Украину» (в таких терминах описывает события западная пропаганда) была возможность избежать войны. Для этого киевский президент Владимир Зеленский должен был пообещать не вступать в НАТО, либо дать высокую степень автономии «двум анклавам на востоке» (здесь Абэ имеет в виду реализацию Минских соглашений в отношении ДНР и ЛНР — прим. ред.)

Затем следуют прямо-таки невероятные откровения. По словам японца, всё российское общество выступает против передачи Японии четырёх спорных островов Курильской гряды, и он за почти десять лет правления ничего и не смог с этим поделать. Другая угроза (по версии Токио) — укрепляющийся союз России и Китая, которые регулярно проводят совместные военные учения.

— Я думал о том, чтобы разорвать китайско-российской партнёрство настолько, настолько это вообще возможно, — признаётся Абэ.

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