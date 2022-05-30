Песков не стал отвечать, за какую команду болел Путин в финале Кубка России по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, может быть, вопрос не ко времени, - с этих слов журналист «Комсомольской правды» начал своё обращение к официальному представителю Кремля в понедельник, 30 мая. - Но вчера (в воскресенье, 29-го) разыграли Кубок России по футболу. И о важности этого события говорит тот факт, что, во-первых, впервые за многие годы в «Лужниках» был переаншлаг. А, во-вторых, приехали болеть такие известные фанаты, как спартаковец Сергей Лавров и динамовец Сергей Степашин. Кубок взял «Спартак», 2:1. За какую команду болели в Кремле, если болели, конечно? Смотрел ли матч президент?

- Мы никогда об этом не говорили. И президент никогда не говорит, за какую команду он болеет.

Менять этих традиций мы не будем.

- А за какую команду вы болеете – тоже не будем?

- Тоже не будем.

- Тогда просто поздравим победителей, да, я думаю?

- Безусловно, конечно.

- Спасибо за поздравление.

- (смеётся) Пожалуйста.