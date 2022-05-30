Карен Шахназаров высказался об уехавших Пугачевой и Хаматовой: «Россия переживет»

Карен Шахназаров не стал драматизировать отъезд некоторых звездных артистов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отъезд знаменитостей из России - в одних случаях, с долгоиграющими намерениями, в других, просто в «отпуск и на лечение», вот уже четвёртый месяц будоражит публику. Особое внимание приковано к двум персонам: отдыхающей в Израиле Алле Пугачевой, которая, как известно, «наше все», и Чулпан Хаматовой. Последняя отбыла в Латвию с семьей, высказавшись категорично: спецоперацию она осуждает, и поэтому в ближайшее время возвращаться не намерена.

Не только публика, но и коллеги решение артистки приняли по-разному. Для кого-то это, мол, откровенное предательство; для других - проявление мужества; третьи же уверены, что невелика потеря. Вот и Карен Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» не стал драматизировать отъезд Чулпан, также как и Примадонны.

- Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России, - высказался режиссёр и тут же пояснил. - Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остаётся. Она больше, чем любой человек.

Кроме того, зашла речь и о Максиме Галкине, который то и дело выступает в соцсетях с критикой спецоперации на Украине и призывает подписчиков жертвовать средства на помощь украинским беженцам. Все это из раза в раз вызывает волну публичного осуждения.

- Я вообще не очень понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина, - задался вопросом Карен Шахназаров. - Он шоумен, хороший шоумен. Ну, уехал он. Их сейчас сравнивают с теми, кого большевики высылали: там был Бердяев, Зворыкин, Бунин. А Галкин, при всем при том, что я к нему хорошо отношусь… [не тот случай].

Кстати, по мнению гостя Собчак, в громкой истории с обсуждением его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, когда на ТВ шоумена назвали геем, Галкин, скорее, выиграл.

- Я не знаю, а что здесь такого-то для Галкина? Это что, прям какая-то проблема? Он артист, я тоже артист. Про меня такое говорят! Но я привык. Более того, как сказал Мариенгоф, для нашего брата главное не хвалебные, а ругательные статьи. Если тебя ругают, ты получаешь популярность и аудиторию, - заявил Шахназаров.