Предательство Зеленского: Поляки отказывают Украине в государственности

Примечательно – Зеленский только инициировал, к радости польского президента Анджея Дуды, предоставление гражданам Польши таких же прав на Украине, как и гражданам Незалежной, а у Варшавы уже разгорелся аппетит. Фото: REUTERS

Примечательно – Зеленский только инициировал, к радости польского президента Анджея Дуды, предоставление гражданам Польши таких же прав на Украине, как и гражданам Незалежной, а у Варшавы уже разгорелся аппетит. И речь вовсе не о реституции (возвращении) полякам недвижимости, которой владели их предки во Львове и на Западной Украине, хотя речь неминуемо зайдет и об этом (подобные прецеденты в Евросоюзе уже имеются).

Широко разрекламированная финансовая помощь "международного сообщества" Украине вызвала повышенное слюноотделение у польских властей.

- ООН создает международный фонд поддержки восстановления Украины. Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Чтобы у нас был не только логистический центр, но и финансовый центр, - заявил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин. По его словам, именно в Варшаве должен находиться "центр по восстановлению" объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды.

И в этом есть своя логика. Если уж Польша стала логистическим хабом поставок Киеву военной техники с Запада, то почему не может замахнуться еще и финансов. Не просто так речь идет не только о создаваемом ООН фонде "восстановления Украины", но и о других фондах, преследующих эти цели. Если еще вспомнить, что ЕС не выделил Украине пока ни одного евро и даже ни одного злотого из обещанных 144 миллионов евро на содержание украинских беженцев, то вряд ли у кого возникнут сомнения о судьбе этих финансовых средств.

Не зря же президент Польши Дуда по возвращении из Киева объяснил в интервью CNN, что Варшава готова стать гарантом безопасности Незалежной. И расшифровал, что это не только желание Польши, но и "обязанность в качестве соседа" Украины. В такой ситуации сам Бог велел Варшаве присмотреть за денежкой для Украины, пока поляки будут руководить украинской полицией, командовать подразделениями и частями ВСУ на фронте и, вообще. наводить порядок в этой стране, которая, по мнению Европы и всего мира, удивляет всю планету своей коррупцией. Не хотят поляки допускать украинцев к деньгам, и их трудно в чем-то обвинить после того, как Европу заполонили беженцы из самой нищей страны Старого света (правда, тут еще нынешняя Молдавия может обидеться, что украинцы обошли их на повороте) на люксовых иномарках. Тем более, что каждый из дорвавшихся в Незалежной до власти, многократно в течение года-двух увеличивает свои доходы. У поляков есть логика.

А упираться и ерепениться Зеленскому, который и сам хотел бы распоряжаться деньгами на "восстановление" (о чем он буквально вчера говорил во время посещения Харькова), теперь будет крайне неудобно. Отказ от участия Польши в распоряжении финансовыми средствами для "восстановления" Украины может вызвать в "братской" Варшаве непонимание и даже создать какие-то неполадки (остановки, заторы) в доставке на Украину западных вооружений, крайне необходимых Киеву.

При этом, в Киеве уже не обращают внимания на то, что Польша такими высказываниями совершенно откровенно отказывает нынешней Украине в государственном статусе, поскольку не признает за Киевом права и возможности самостоятельно эффективно распоряжаться денежными средствами.

Впрочем, Зеленскому не привыкать. Он давно уже стал марионеткой Вашингтона и Лондона, так что с того, что превратится еще и в марионетку Варшавы. Сам позвал польских панов на Украину. Сам и будет подчиняться.

И польскую собственность потомкам изгнанных с Западной Украины поляков тоже сам вернет. Как в том анекдоте про обучение кошки есть горчицу – "добровольно и с песнями".

Если, конечно, к тому времени на посту главы государства еще останется Зеленский, как и сама это государство - Украина.

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