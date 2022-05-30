Минобороны: итальянские гаубицы в Донбассе не успели пострелять

Объективный контроль с армейского беспилотника подтвердил уничтожение артиллерийского взвода украинских националистов с итальянскими гаубицами. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля армейского беспилотника уничтожение огневой позиции 155 мм буксируемых гаубиц итальянского производства, что были раньше поставлены на Украину.

- Огневая позиция украинских националистов вооруженных итальянскими гаубицами 155 мм была обнаружена средствами артиллерийской разведки. После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль с армейского беспилотника подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов со 155 мм итальянскими гаубицами, - отметили в Минобороны России.

- Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украине и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, - заявил журналистам на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ успели выпустить видео о применении итальянских гаубиц. Фото: YouTube

Генерал-майор отметил, что этими ударами уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Отметим, что аналогично уничтожаются все грузы военного назначения из США и Европы на украинских аэродромах и железнодорожных узлах высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" и другими способами.

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Минобороны публикует очередные пленных всушников. Они продолжают жаловаться на командиров, призывают складывать оружие и сдаваться. Удивлены и благодарят за хорошее отношение к ним российских военных.

Бывший украинский танкист Богданчук пожаловался российским следователям, что перед отправкой на передовую экипаж стрелял пару раз, а военнопленный ВСУ Александр Луканин призвал сослуживцев сдаваться: "Если они не совершали никаких действий против мирного населения, нужно сдаться. Ничего не будет. По вам разберутся и поедете домой, по семьям".

Лукин заявил, что его с необстрелянными бойцами кинули на передовую, как "пушечное мясо".

"А они сдавались, и удивлялись почему по ним не стреляют, когда они поднимают руки", - вспомнил Луканин.