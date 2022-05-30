Из 170-килограммового гиганта в стройняшку: Зачем люди урезают себе желудки

«Комсомолка» посмотрела, как в национальном центре эндокринологии делают бариатрическую операцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава в Москве создается центр по профилактике и лечению ожирения. По словам директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России члена-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой, ожирением в России среди активного трудоспособного населения страдают более 25 млн человек, в том числе около 7,3 млн человек имеют крайнюю, так называемую морбидную степень ожирения. Избыточная масса тела и ожирение приводят к широчайшему спектру осложнений – от сахарного диабета до бесплодия, именно поэтому в центре команда врачей эндокринологов, диетологов, гастроэнтерологов, хирургов, генетиков, психотерапевтов и психологов, нефрологов и реабилитологов борются с этой неинфекционной пандемией.

Одним из направлений в лечении тяжелого морбидного ожирения, когда индекс массы тела превышает показатель в 40 кг/м2, то есть это десятки, сто, а то и больше килограмм лишнего веса, является бариатрическая хирургия. Это операция проходит лапароскопически, то есть брюшная область широко не вскрывается, а все манипуляции выполняются специальными инструментами, так сказать, изнутри организма. Метаболический хирург, кандидат медицинских наук Мария Синеокая рассказала «Комсомолке», что бариатрические операции для людей на самой тяжелой стадии ожирения – это реальная возможность начать новую жизнь.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК ПРОХОДИТ БАРИАТРИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Смысл операции в том, что из огромного растянутого желудка формируется маленький, куда и будет попадать пища в уже очень небольшом объеме, кроме того меняется и строение кишечника. Из нового желудка пища проходит не в самое начало кишки, а ближе к её середине, что меняет выработку кишечных гормонов, которые, в свою очередь, играют роль в чувстве насыщения и в чувствительности ткани к инсулину.

- Эти операции мы выполняем при весе, который достоверно сокращает продолжительность жизни на 10 лет. При морбидном ожирении повышается риск для жизни и здоровья, в разы возрастает риск развития сахарного диабета, проблем с сердцем и сосудами, нарушения обмена холестерина, риск развития подагры, проблемы с суставами. Когда человек носит на себе сто лишних килограмм, систематически изнашиваются и суставы, и весь организм, - говорит врач.

Метаболический хирург, кандидат медицинских наук Мария Синеокая Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, доказана связь 13-ти видов рака и избыточной массы тела. Жировая ткань сама по себе влияет на метаболизм половых гормонов и у мужчин, и у женщин, что приводит в том числе и к бесплодию.

- Операция помогает человеку настроиться на правильный режим питания. Новая анатомия даёт шанс заново научиться питаться. Операция – это реальная помощь, это мощная встряска и стимул пересмотреть свои отношения с пищей. Человек с избытком веса в десятки килограмм часто физически не может кушать меньше, потому что сама жировая ткань заставляет его испытывать чувство голода, а все уколы, диеты и таблетки в лучшем случае могут дать 10% потери веса. После операции в 90% случаев уходит артериальная гипертензия (повышенное давление), даже тяжелая, трудно поддающаяся лечению, уходит подагра, значительно уменьшаются боли в позвоночнике и суставах. И в 70% случаев человек излечивается от сахарного диабета. В настоящее время бариатрическая операция – самый эффективный способ лечения сахарного диабета второго типа, - говорит врач.

В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава в Москве создается центр по профилактике и лечению ожирения. Фото: Иван МАКЕЕВ

СРЫВЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ

Однако, не смотря на то, что в первые годы у бариатрических пациентов есть достаточно жесткие ограничения по питанию, срывы тоже бывают. Осознанности хватает не всем.

- Как я говорю своим пациентам, если заедать сгущенку нутеллой и запивать это виски с колой, то ни одна операция эффективной не будет, - говорит Мария Синеокая. - Есть и отдаленные риски, связанные с тем, что пациенты уходят из-под нашего наблюдения, перестают принимать витамины, кальций. Им все нравится, они не хотят есть и они не едят, то есть, не получают необходимых питательных веществ. Поэтому мы всегда подключаем и психолога к работе, и диетолога, чтобы рацион был сбалансированным в послеоперационном периоде и помог избежать нелепых осложнений. И поэтому сейчас создается центр профилактики и лечения ожирения, чтобы укрепить наши командные взаимосвязи.

Одним из направлений в лечении тяжелого морбидного ожирения, когда индекс массы тела превышает показатель в 40 кг/м2, то есть это десятки, сто, а то и больше килограмм лишнего веса, является бариатрическая хирургия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Личный опыт

После бариатрической операции Людмила Мальчукова из Тамбова вновь захотела жить:

- Раньше я, можно сказать, ползала и думала, боже, сколько же мне осталось жить. Я шла и задыхалась. Не могла подняться даже на один этаж. Я не могла спать, храп был такой, что я задыхалась от него. Гипертонические кризы, вызовы скорой помощи. А сейчас я жить хочу. Я чувствую легкость в теле, можно сказать, бегаю. Меня на работе не узнают, учатся у меня правильному питанию. Сейчас я без сожаления расстаюсь с избытком еды, который приготовила, нет такого, что «надо доесть».

ХИРУРГИЯ ДУШИ

Мнение врача-психиатра и психотерапевта

Поскольку операция способствует излечению, но не излечивает сама по себе, большую роль в постоперационном периоде играет психотерапия.

- Пациенты с лишним весом часто опасаются того, что лечение закончится и через какое-то время лишний вес или даже ожирение вернется. Оказывая психологическую помощь мы, по сути, заново выстраиваем личность, которая вышла из зависимости и созависимости, личность, которая больше не допускает неуважения по отношению к себе, обесценивания, то есть психотерапия идет на уровне реконструкции личности, - говорит врач-психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова – Захарчук.

Расстройства приема пищи никогда не бывают сами по себе. Они встроены в структуру других психических расстройств: депрессий, тревожных расстройств, обсессивно-компульсивных расстройств (навязчивых состояний), соматоформных, – это когда боль везде в теле, а причина ее кроется в психике. Встречаются и такие проявления зависимости, как трудоголизм, шопингомания, кредитомания, так называемый «вечерний алкоголизм» для снятия стресса.

- Когда мы вскрываем основную психопаталогию, то сначала необходима медикаментозная терапия, затем подключается психотерапия, чтобы разрешить внутренние глубинные психологические конфликты, которые человеком ранее не осознавались, - говорит Татьяна Зеленкова – Захарчук. - Мы рекомендуем до бариатрии в течение 6 – 12 месяцев пройти курс психофармакотерапии, чтобы проработать основную психопаталогию, и тогда намного легче будет проходить реабилитация, пациенты уже не вернутся к перееданию. Ментальная хирургия – это глубинная психотерапия, которая убирает психологическую травму, чтобы человек больше не срывался в пищевые неврозы.

Наука пробует найти лекарство от ожирения

ЖИР – ЭТО НЕ ВСЕГДА ПЛОХО

Параллельно с лечением пациентов в лабораториях Государственного научного центра эндокринологии идет ещё одна важная работа, пробуют изобрести лекарство от ожирения.

- Та жировая ткань, которая образуется подкожно, на самом деле не так плоха. Это молодые, здоровые клетки, которые активно делятся. А вот та жировая ткань, которая образуется вокруг внутренних органов, так называемый висцеральный жир, чаще приводит к диабету, повышенному артериальному давлению и другим осложнениям, - говорит врач – эндокринолог, ведущий научный сотрудник центра, кандидат медицинских наук Екатерина Шестакова. Задача наших исследований заключается в том, чтобы понять, почему эти два жировых депо так отличаются, ведь клетки-предшественники у них по сути – одинаковые. На текущий момент мы уже понимаем те механизмы и генетические нюансы, которые в подкожном жире активны и заставляют клетки делиться, а в ткани висцеральной нарушены. На следующем этапе мы планируем исследовать, как можно управлять этими выявленными нарушениями для того, чтобы висцеральная жировая ткань вновь начала делиться, чтобы образовывались новые клетки и не происходил процесс воспаления.

Тем не менее, наших пациентов мы всегда ориентируем на грамотное, постепенное снижение массы тела, так как даже если их жировая ткань состоит преимущественно из подкожного депо, то общий вес может оказывать разрушающее действие на суставы, быть причиной образования грыж и других состояний, ассоциированных с ожирением.