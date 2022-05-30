Невкусное лето 2022-го: Индекс окрошки обречен падать

Набор ингредиентов для окрошки подорожал на 16% в 2022 году Фото: Shutterstock

Не хотелось бы вас расстраивать, но в созвездии Льва наблюдается странное свечение. Постойте, не звоните санитарам, это не какой-нибудь ретроградный Меркурий. Все серьезно: это светится поток космического мусора, который летит в направлении нашей планеты. Частички этого мусора в ближайшие месяцы будут постепенно оседать на Землю. Ученые предупреждают, что эта противная пыль может так засорить атмосферу, что частично заблокирует поток тепла от Солнца. Тогда лето будет холодным. И невкусным, ведь тогда нам доведется реже баловать себя любимым летним блюдом - окрошкой.

Но есть и еще одна, вполне земная причина «снизить потребление» окрошки - инфляция. Эксперты аналитического портала «Чек индекс», который каждый день обрабатывает информацию с миллиона российских онлайн-касс, к началу лета высчитали традиционный «индекс окрошки». Для этого взяли классический советский рецепт в расчете на четыре порции. И оказалось, что набор ингредиентов для летнего холодного супа в среднем по стране сейчас стоит 897 рублей - на 16% больше, чем год назад. Сильнее всего подорожали сметана, картошка и лук (см. «Только цифры»).

Но не все так плохо.

Во-первых, 16% - это по нашим временам, считай, не инфляция. По последним данным Росстата, за год цены на продукты выросли в среднем на 20,48%. Остается радоваться, что в окрошке нет морковки и лука – только лишь с начала года они подорожали на 59% и 84% соответственно. Зато есть вареная колбаса и редиска, чья цена почти не выросла.

Во-вторых, по ходу лета окрошка обречена подешеветь.

- В мае-июне затраты на приготовление окрошки традиционно более высокие, поскольку в магазинах большой объем импортной плодоовощной продукции, - поясняют аналитики «Чек Индекса». - В течение трех летних месяцев доли овощей отечественного производства на прилавках растет, и размер трат на окрошку снижается по сравнению с майскими показателями на 10-15%.

А к концу лета, может, уже и пыль осядет. И не только космическая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем ингредиенты для окрошки в среднем по стране...

Продукт Объем Цена, руб Прирост за год

Картофель 1 кг 105 +29%

Квас 1 л 71 +19%

Вареная колбаса 300 г 214 +6%

Огурцы 1 кг 171 +11%

Редис 300 г 59 +4%

Сметана 250 г 77,5 +31%

Зеленый лук (пучок) 75 +29%

Укроп (пучок) 46,5 +16%

Яйца (десяток) 78 +21%

…и сколько стоит этот набор продуктов в разных регионах

Регион Цена, руб

Чукотка 2310

Магаданская область 1910

Москва 1166 рублей

Санкт-Петербург 843

Орловская область 500

Мордовия 482

По данным ресурса «Чек индекс». Цены за 1-25 мая.