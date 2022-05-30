Фильмы с Брюсом Уиллисом, поместья на Манхэттане и шедевры искусства: как беглые российские коррупционеры тратят состояния в Штатах

Сливки нью-йоркского общества обожают Жанну Буллок. И предпочитают не обращать внимания на ее мутное прошлое. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По разным оценкам, с начала перестройки за пределы России утекло громадное количество денег – около 1 триллиона долларов. Не меньше половины из них оказались в США. И несмотря на материалы многочисленных расследований и постановления российских судов, Америка не вернула в Россию ни цента, то ссылаясь на политические разногласия с Москвой, то на отсутствие между США и РФ договора о выдаче преступников и конфискации принадлежащего им имущества.

Не согласных хоть в чем-то с политикой российского руководства в Америке всегда принимали с особым радушием, даже если ты трижды фашист или самый настоящий предатель. Эту слабость подметили откровенные жулики, годами грабившие свою страну и хранившие награбленное в американских банках. Так что вот уже многие годы любой, попавшийся на воровстве и коррупции, может рассчитывать на сравнительно спокойную жизнь в Штатах, где его признают «бежавшим от режима», а все уголовные дела, открытые на него – политически мотивированными.

Особенно лицемерной такая политика выглядит сейчас, когда Запад демонстративно «раскулачивает» российских фигурантов списка Forbes, без суда и следствия отбирая у них яхты и виллы, но при этом продолжает привечать грязные деньги подпольных миллиардеров. Напомним, лишь некоторые из многих подобных историй.

БАНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ

Преспокойно поживает в Америке Павел Ивлев. В 2004 году юрист бежал из России, бросив своих клиентов, основную часть которых составляли ключевые акционеры компании ЮКОС. Российский суд заочно признал его виновным в хищении почти 400 млрд рублей. А в 2012 году против Ивлева было возбуждено еще одно уголовное дело – в хищении акций. Через 7 лет суд признал его виновным в хищении в хищении нефти на сумму более 1 трлн рублей (для понимания масштабов - примерно во столько обходится финансирование 5 лет российской космической программы!) и заочно приговорил его к 10 годам колонии. Направленный Россией запрос о задержании Ивлева в США сочли безосновательным.

В 2007 году началась американская эпопея Юрия Степанченко. На родине этого бизнесмена-строителя, а по совместительству еще и депутата Заксобрания Приморского края, уличили в десятках эпизодах присвоения государственного имущества. Эта нехитрая схема была в ходу в нулевые годы: предприимчивый человек входит в сговор с ответственным чиновником, первому за бесценок переводят в собственность, например, пионерлагерь. А этот объект или участок под ним затем можно перепродать по коммерческой стоимости, в десятки раз дороже.

Степанченко должны были задержать на погранконтроле в аэропорту при вылете за рубеж. Пограничник, сверив данные паспорта с компьютерной базой данных, не стал нажимать на тревожную кнопку, а зачем-то вышел из своей кабинки и отправился в кабинет начальства. Почуявший неладное Степанченко рванул обратно, впрыгнул в машину, выключил сотовый телефон и… пропал. Уже позже он не без гордости рассказывал, как на авто, без сотовой связи проехал сначала всю Россию, а затем Белоруссию с востока на запад, а потом предъявил на границе имевшийся у него второй загранпаспорт.

В 2009 году по запросу России Степанченко задержали в Нью-Йорке, но экстрадировать на родину не стали. Американцы долго допрашивали его, но затем заявили, что никакого криминала в его деле нет, и вообще экс-депутат является «жертвой произвола российских властей».

Сейчас «жертва» время от времени меняет роскошные квартиры на Манхэттене, переезжая каждый раз во все более дорогую и роскошную, и оплачивает прихоти своей дочери Натали, финансируя съемки провальных кинофильмов с ее участием (для одного из них был нанят аж Брюс Уиллис), и музыкальных клипов, ни один из которых не вошел в мало-мальски приличный чарт.

В 2010 году Следственный комитет при МВД России возбудил против Кузнецова и Буллок уголовное дело. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Сливки нью-йоркского общества обожают Жанну Буллок. И предпочитают не обращать внимания на ее мутное прошлое. Деньги сделали свое…

Оказавшись в Америке, Жанна и не мечтала, что когда-нибудь она будет владеть роскошной квартирой на Манхэттене и поместьем в пригороде Города Большого Яблока, огромной коллекцией предметов искусства и кучей денег.

По одним сведениям, приехав в США нелегально из Белоруссии, Буллок зарабатывала на жизнь в массажном салоне, по другим – сортировщицей овощей в супермаркете. Получив в результате фиктивного брака американское гражданство и выучив английский, она устроилось переводчицей в юрфирму, где и познакомилась с заместителем председателя правления одного из российских банков Алексеем Кузнецовым, который позднее стал министром финансов Московской области.

В 2010 году Следственный комитет при МВД России возбудил против Кузнецова и Буллок уголовное дело: их обвинили в хищении из бюджета области 3 млрд рублей, по итогам расследования эта сумма выросла почти в 10 раз! В 2018 году суд заочно приговорил Буллок к 11 годам колонии. К тому времени обладавшая американским паспортом обвиняемая уже давно была в Америке, где продолжила роскошную жизнь. Американцы отказывают в ее экстрадиции в Россию из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче преступников. А вот скрывавшегося в Европе Алексея Кузнецова российским властям выдали французы, у которых не возникло сомнений в том, что воровство должно быть наказано. В 2019 году Кузнецов начал отбывать назначенный ему российским судом 14-летний тюремный срок.

Друзья Жанны говорят, что она не слишком сожалеет о долгой разлуке с подельником-супругом, но чуть ли не ежедневно сокрушается о том, что до нее так и не дошли контейнеры, отправленные на ее имя из Санкт-Петербурга. В 2014 году в северной столице правоохранители нашли и арестовали часть коллекции четы: более 1300 предметов искусства, включая антикварную мебель и более 100 картин русских классиков, иконы и редкие книги оценены в $100 миллионов.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Некоторое время назад в США много шума наделало расследование. Подставной актер приходил в в ведущие нью-йоркские адвокатские бюро и представлялся адвокатам советником некоего высокопоставленного африканского чиновника. Юристам с гарвардским и йельским образованием актер рассказывал, что его начальник за годы госслужбы разбогател: «И вот теперь он хотел бы на старости лет поселиться в Америке, купить здесь пару-тройку домов, несколько яхт, но сделать нужно все это в строжайшем секрете, чтобы не провоцировать внимание на родине».

Только один из дюжины юристов категорически отказал «потенциальному клиенту» в помощи для легализации в США и юридическом сопровождении отмывания ворованных денег!

Тогда эту историю крутили в вечерних выпусках новостей, съемки скрытой камерой транслировали чуть ли не все американские телеканалы. Все сокрушались – как низко пала Америка, ставшая тихой гаванью для укравших за ее пределами миллионы. Но люди повозмущались и забыли. А российские коррупционеры и их семьи по-прежнему наслаждаются роскошной жизнью на своей новой родине на украденные у России миллиарды.