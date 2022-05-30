В третий раз Порошенко смог

Экс-президент Украины Порошенко сумел выехать из страны после обращения лично к Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы-таки будете смеяться, но терпенье и труд все перетрут. Как и прогнозировалось, экс-президент Украины Петр Порошенко и в третий раз (как в мультике) "сходил за елкой", то есть попытался пересечь границу Украины, и на этот раз эта попытка ему удалась. Правда, для этого ему пришлось воззвать лично к его преемнику, нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Правда, теперь адрес, по которому следует искать Порошенко, изменился. Он по-прежнему спешит, но уже не в Вильнюс на Парламентскую ассамблею НАТО, а в Роттердам, для участия в саммите Европейской народной партии в этом городе. Но все равно, надо срочно и по делу.

Невозможно без слез читать эти выстраданные в ресторане поблизости от погранперехода строки, проникнутые болью за страну.

- После того, как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам, - с болью в сердце написал Порошенко Зеленскому. Мол, если бы пустили на саммит НАТО, он бы оттуда привез, как минимум, ПДЧ (план по вступлению в альянс), а еще оружие, денег, печенья, варенье… Но теперь сами виноваты.

Но, мол, еще не все потеряно, есть еще и Роттердам, где Порошенко, если его выпустят, намерен дать несколько сигналов в своих выступлениях Главный – предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС уже в июне. Второй сигнал – поддержать Украину "в отражении путинской агрессии и восстановлении территориальной целостности Украины", "дать Украине больше оружия, а рашистам – больше санкций". И третий сигнал (ну очень "вкусный") – "выделение Украине финансовой помощи и принятие "плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления".

- При такой ясности в целях и месседжах в чьих интересах останавливать меня на границе? – грозно вопрошает Порошенко, явно намекая, что прихватила его на украинско-польской границе, не будем говорить, за какое место, самая что ни на есть "рука Кремля".

При этом, он снова апеллирует к тому, что у него при себе имеются документы на все случаи: " Есть соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии. Есть оформленная командировка, подписанная председателем Верховной рады Украины. Запланированы мои выступления на конгрессе и саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий".

Получается, Стефанчук подписал ему сразу две командировки: и в Вильнюс, и в Роттердам. А, может, и три или четыре… Изрядно и основательно готовился Петр Алексеевич. Видимо, решил покинуть Незалежную во что бы то ни стало. Наверняка, в Европе сейчас или в ближайшие дни проходит еще какой-нибудь форум, где, как уверен Порошенко, без него просто не обойтись, и на это у него также на всякий случай имелись соответствующие бумаги. Если и в третий раз вызов за кордон не проканает.

Немудрено, что у Зеленского решили дать "добро" на выезд Порошенко. Во-первых, он теперь как бы и не беглец, а "патриот" выехавший за границу "спасать страну", а Зеленскому после неудач в Мариуполе и нынешних в Северодонецке и на границах ЛДНР, сейчас не стоит лишний раз злить армию. Если Петр Порошенко вернется, то за решетку его всегда можно будет засадить на основании показаний Медведчука, благо, они проходят подозреваемыми по одному уголовному делу. Ну, а если Порошенко не вернется, то сам подпишет себе приговор, только уже не судебный, а общественный. И тогда его собственность на Украине можно буде конфисковать по щелчку пальцев.

Какой вариант выберет Петро?

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