Американец, который 8 лет живет в Харьковской области, рассказал, кто на самом деле издевался над местными Фото: СОЦСЕТИ

Стивен Джеймс Хамберд был простым жителем штата Мичиган, а в 2014 году стал харьковчанином. Тогда он вместе со своей супругой Инной переехал в Изюм. И своими глазами увидел, как проходил переворот на Украине, почему началась российская спецоперация и что об этом говорили средства массовой информации. По словам Майберда, первое время он не понимал, что происходит:

- Однажды ночью я услышал стрельбу - на холме, где стояла вышка связи. Но я не понимал кто в кого стрелял, что происходит. На следующий день узнал от жены, что там были солдаты с Донбасса. Я не понимал, что это значит. Вроде солдаты с Донбасса пытались уничтожить вышку. Это все, что я слышал.

При этом СМИ либо молчали, либо перевирали информацию, отмечает американец. Только стало очевидно, что правда страшнее, чем можно себе представить:

- Я предполагал, что русские обстреливали Изюм. Но только потому, что я не мог представить, что украинцы стреляют по своим людям. А позже я узнал, что украинская армия делала это. Для пропагандистских целей - чтобы посеять страх среди населения Изюма. Сделать так, чтобы они боялись русских и были настроены на сопротивление.

А еще Майберд говорит, что даже на Украине - в ее потоке пропаганды - понятно, почему началась спецоперация.

- Президент Путин ввел войска, потому что он должен защищать российские земли. Потому что НАТО соврали. Когда Советский Союз распался, они заключили соглашение, по которому НАТО не будет двигаться на Восток и размещать оружие. Но они продолжали делать это. Последние 20 лет. Медленно двигаясь ближе и ближе к России. Так что я понимаю, российскую точку зрения. Они не могла позволить НАТО подойти так близко к российской границе.

А вот сама украинская армия, украинской является только номинально. «Она контролируется не президентом Зеленским, а иностранными государствами, - говорит Мичиганец. - Я знаю много украинских молодых ребят - мои друзья в Изюме - они не хотят драться».

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