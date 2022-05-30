Постановление подписано: В России вырастут пенсии, прожиточный минимум и минимальные зарплаты

Премьер Мишустин рассказал, что ожидает россиян с 1 июня. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С 1 июня на 10% повышены МРОТ, прожиточный минимум и размер страховых пенсий неработающих пенсионеров.

«Соответствующее постановление уже подписано», - сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что эта мера коснется 50 млн чел., в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 500 млрд руб.

Выложил премьер и конкретные цифры.

«Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тыс. рублей, - сказал Мишустин. - Минимальный размер оплаты труда превысит 15200 рублей, что приведёт к увеличению зарплаты более 4 миллионов работников. Повышен и прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других».

Премьер напомнил, что на прошлой неделе президент Путин провел заседание президиума Государственного совета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки.

«Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом», - сказал Мишустин и заверил, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИШУСТИН

Про медицину

Реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения.

«Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов, - отметил премьер. - Причем так должно быть в каждом городе и населенном пункте, даже если речь идёт о совсем небольших поселках».

На эти цели будет выделено свыше 1 млрд руб. 23 субъектам РФ, что позволит закупить более 2 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе рентгеновские аппараты, УЗИ, электрокардиографы и специальные автомобили. Наличие транспорта особенно важно для жителей удаленных территорий, подчеркнул премьер.

Про экологию

Правительство направило в 2022 г. почти 9 млрд руб. на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Средства получат 10 российских субъектов. Эти средства пойдут на реконструкцию котельных и перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое либо комбинированное.

Про сельское хозяйство

Приняты меры по поддержке нашим ученых-селекционеров и семеноводов. «Такие разработки крайне важны для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе, а также для повышения уровня продовольственной безопасности», - сказал Мишустин.

По его словам, принято решение о создании селекционного центра в Подмосковье для птицеводов. Будет создан и научно-производственный центр семеноводства. Его специалисты займутся разработкой новых сортов и гибридов агрокультур.