«На четыре миллионера больше»: В России выросло число мегаполисов

В число крупнейших населенных пунктов вошли четыре областных центра – Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Фото: Shutterstock

Сразу четыре российских города приобрели статус миллионников. Об этом говорят предварительные данные Всероссийской переписи населения, которая проходила в прошлом году. В число крупнейших населенных пунктов вошли четыре областных центра – Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

Впрочем, это было известно и раньше. К примеру, порог в миллион жителей тот же Воронеж преодолел еще в 2012 году. Мальчику, который стал символическим «миллионером», в этом году исполнится уже 10 лет. На каждый день рождения мэрия города дарит ему подарки. Например, в прошлом году подарили футбольный мяч.

Как уточняют эксперты, рубеж в миллион человек - это по большей части просто статистика. Города-миллионники получали больше возможностей в советское время. Например, им выделяли больше денег из бюджета и строили метрополитен. Сейчас выделение денег зависит немного от других факторов. То есть, условное строительство социальных объектов зависит от числа жителей, но пересечение заветной цифры в миллион кардинальным образом ничего не меняет. А объем выделяемых центром субсидий, как правило, зависит лишь от предприимчивости губернатора и мэра.

Кстати, теперь в России 16 городов-миллионников. В их число, помимо двух столиц, входят Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск и Уфа. Всего, по данным Росстата, в нашей стране живут 147,2 млн человек. За прошедшие с предыдущей переписи 12 лет население выросло на два миллиона человек, или на 1,4%.