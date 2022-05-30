"Если не соберём много денег, нам трендец": Маленькие "бородачи" помогают в лечении тяжелобольных детей

Братья Абрамовы

«Мы, Игорь и Владимир Абрамовы, бороды пришлось наклеить – отрывать потом очень больно… Сердца у нас пока маленькие, но папка очень жёсткий – если не соберём много денег на помощь малышам, нам трендец – Помогите!». Это слова двух мальчишек, которые принимают участие в акции «Борода для малыша» в поддержку подопечных фонда «Жизнь как чудо». Вместе они собрали 13550 рублей.

Серафим Шуорк тоже в числе участников акции. Ему всего 3 года, но он из семьи социально активных родителей, которые строят больницы для бедных в Африке. Попробуй, тут быть другим.

«В Дагестане у Серафима отросла борода, чтобы у других детей была возможность жить. Мы сбреем её, когда соберём 10 000 на поддержку тяжелобольных детей с заболеваниями печени. Если вы хотите и можете поддержать нас с Серафимом в этом желании, делайте своё пожертвование», - написала мама Серафима в профиле сына на портале акции. Вместе они собрали даже больше – 12100 рублей.

На первый взгляд, можно подумать, что это шуточные описания и к большому и важному событию никак не относящиеся. Но это не так.

Акцию «Борода для малыша» запустил фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, в том числе и тем, кто перенес пересадку печени или только готовится к ней. Только в 2021 году в нашей стране детям было сделано 134 операций по пересадке печени.

Третий год подряд фонд собирает команду бородачей. У них есть цель: за одну неделю собрать 1 млн рублей в поддержку детей. Если сумма собирается, то 1 июня, в День защиты детей, они сбривают бороды. Всего за два года в акции приняли участие 72 бородача, которые собрали 3 010 000 рублей и помогли 50 детям и 13 больницам.

«В нынешнем году в команде 33 участника. Среди них есть священник, частный инвестор, директор департамента, врач-реабилитолог, грумер, бегуны и бородачи самых разных профессий. Неважен род занятий и размер бороды. Важно желание помогать», – говорит Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо».

Поддержать участников акции можно на портале акции «Борода для малыша».

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» с 2009 года помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени по всей России. За время работы поддержку получили более 700 подопечных из малообеспеченных семей, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении. Фонд помогает в организации лечения, оплате транспортных расходов и проживания, а также оказывает правовую поддержку семьям.

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