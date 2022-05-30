Американские пушки бьют по школам Донецка

Снаряды угодили в здание донецкой школы №22. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Украинские войска заметно усилили обстрелы Донецка. В воскресенье и понедельник в столице ДНР погибли 9 мирных жителей, еще около 30 ранены. Причем, снаряды долетают даже туда, куда до этого ни разу не падали: таких обстрелов не было даже в первые годы войны на Донбассе. И люди констатируют: безопасных районов в городе практически не осталось, под ударом весь Донецк.

Обстрел «тыловых» районов Донецка многие связывают с поставками украинским войскам американских дальнобойных орудий, способных бить на 25 километров. Только за утро понедельника артудары были нанесены под жилым домам, учебному корпусу одного из вузов и двум школам Донецка.

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ заметно усилились. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Никаких военных объектов здесь даже близко нет, одни школы, детсады и дома жилые, - едва сдерживает эмоции директор школы №22 Ольга Рачинская. - Мы в Ворошиловском районе, здесь ни разу ничего не взрывалось, и вот… Прямо во время уроков взрыв, а за ним второй. Сразу не поняла, что происходит и тут забежали учительницы, все в крови, спустились в коридор, там тоже кровь. И люди в обломках…

Из здания школы через завалы спасатели в это время выносят сильно изувеченные тела двух женщин.

Жертвами обстрела стали два человека. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Нина Ивановна и Людмила Петровна, наши техработники, они были как раз на входе, куда прилетел снаряд, - голос директора школы дрожит. - Одна проработала у нас четыре года, другая четырнадцать... Мы сегодня хотели разгружать гуманитарную помощь, воду. Должны были прийти волонтеры — наши выпускники, родители... Жертв могло быть еще больше...

Безопасных районов сегодня в Донецке практически не осталось, под ударом артиллерии ВСУ теперь весь город. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Примерно такая же история в гимназии №5 Донецка, там от снаряда погиб еще один человек. И все эти обстрелы абсолютно мирных объектов - явно осознанное решение украинских боевиков, понять логику которых невозможно. Только месть. И когда вы увидите пленного украинского артиллериста, мямлющего на камеры, что не ведал, куда стрелял — не верьте: они прекрасно знают, куда именно летят их снаряды. Понимают это и в Донецке...

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