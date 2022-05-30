Мария Порошина и Ярослав Бойко вместе вышли в свет и светились от счастья

Мать пятерых детей Мария Порошина вышла в свет со своим давним партнером Ярославом Бойко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Порошина и Ярослав Бойко вновь заставили говорить о себе, появившись вместе на красной дорожке Забайкальского кинофестиваля. Артисты буквально светились от счастья, а сплетники в очередной раз стали обсуждать отношения знаменитостей.

Мать пятерых детей Мария Порошина вышла в свет со своим давним партнером Ярославом Бойко. Появление актеров порадовало их поклонников. Те уверены - именно Бойко является отцом единственного сына актрисы. Впрочем, сами виновники переполоха утверждают, что их связывает исключительно крепкая дружба. Более того, Мария не устает восхищаться семейностью Ярослава, называя его прекрасным мужем и отцом.

В романтической связи актеров заподозрили после убедительной игры в сериале "Всегда говори «всегда»". Они показали такую любовь, что у всех перехватывает дыхание. А теперь еще и это совместное появление в Чите.

"Как все-таки смотрятся Машенька и Ярослав", "Это должно было случиться, все мечтали увидеть их вместе", - шептались зрители. Звезды блеснули на фирменной багуловой дорожке (Багуловая дорожка - ковровая дорожка цвета багульника, традиционный элемент Забайкальского кинофестиваля - прим.ред).

Порошина появилась перед публикой в платье с глубоким декольте. Подле Бойко она выглядела счастливой. Артистку наградили спецпризом в номинации "Самая нежная и лирическая актриса нашего кино".

К слову, в окружении Порошиной и Бойко так комментируют их отношения: "Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится".