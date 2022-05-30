Елена Летучая угодила в очередной скандал: "Нож в спину!"

Елена Летучая обиделась, что Александр Рогов убрал ее имя из названия нового шоу и обвинила коллегу в подлости

Харизматичная телеведущая Елена Летучая по большому счету на ТВ построила имидж (не без помощи продюсера Николая Картозии) именно на скандале. С операторами программы «Ревизорро» врывалась в рестораны и провинциальные кафешки и наводила ужас на владельцев и сотрудников заведения, бегая по кухням и туалетам в белоснежных перчатках. Зрителю нравилось наблюдать, как несчастные оконфуженные официанты чуть ли не падают в обморок, белея еще больше перчаток ведущей при виде камер федерального телевидения. Настоящее шоу!

После ухода из этого проекта карьера Елены не затухла — наоборот, стремительно пошла в гору. Но скандалы так и продолжили тяжелым шлейфом сопровождать путь Летучей. После того, как директор коллекторского агентства Юрий Анашенков завел отношения с ведущей, злопыхатели утверждали, что именно Елена увела мужчину из семьи (некоторое время она даже платила за него алименты). Дела семейные — потемки, кто уж там разберет, на чьей стороне правда?

Затем последовал еще один скандал. В Высшей школе телевидения «Останкино», в которой Летучая вела курс и числится художественным руководителем, студенты начали жаловаться на то, что их отчисляют за лайки в соцсетях (пятнадцатимесячные курсы стоят более 350 тысяч рублей). Слушательница курсов Алина Темирчиева призналась, что на странице школы в Instagram кто-то написал комментарий, в котором выразил недовольство тем, что школа постоянно отменяет занятия, при этом студенты платят за это по 22 тысячи рублей в месяц. Несколько учащихся лайкнули этот комментарий, а придя в школу «Останкино» обнаружили, что их пропуски заблокированы, а сами они отчислены.

— Отчислить студентов за лайк — что-то из ряда вон выходящее, — подтвердила информацию отчисленная Алиса Тимченко. — Сегодня я ездила туда, но меня не пустили ни к директору, ни в учебную часть. На охране мне сказали, что все, учредитель позвонил и сказал: гнать вас в шею. Я пыталась у них выяснить причину, по которой нас отчисляют. У меня нет неуспеваемости, я вовремя оплачиваю обучение. Это же в принципе незаконно!

Если преподающие в той же школе Владимир Познер и Дмитрий Астрахан встали на сторону студенток, то Летучая, напротив, оправдала резкое решение руководства.

— Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие, теперь уже, студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день — заявила она.

Мало кто понял резонность такого шага в платной школе. А еще в 2021 году на Летучую подала в суд актриса Ольга Спиркина, возглавляющая медиа-школу «Останкино ТВ» (не путать с Высшей школой телевидения!), где преподает не Владимир Познер, а Гоген Солнцев, к примеру.

— Поводом для обращения в суд явился видеоролик, в котором Елена Летучая распространяет лживые сведения о том, что Ольга Спиркина якобы незаконно использует чужой бренд, имя «Останкино», обманывает абитуриентов и нарушает педагогическую этику в работе, — пояснял тогда адвокат артистки Александр Мугин. — В своем иске Ольга Спиркина просит признать несоответствующие действительности сведения, которые в отношении нее распространяет Елена Летучая. А также требует официально опровергнуть данные сведения и взыскать с телеведущей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

И вот теперь — новые разборки. Елена Летучая со скандалом вышла из телепроекта СТС, в котором должна была работать вместе с блогером и стилистом Александром Роговым.

У себя на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть) телеведущая подробно изложила свой взгляд на ситуацию: «Чтобы не было лишних слухов и сплетен! Несколько месяцев назад, я начала работать над новой программой на телеканале @tv_ctc под рабочим названием «Снимите это немедленно». Вполне логичное движение продюсеров канала, так как А.Рогов ушел на канал ТНТ и ниша его программы осталась пустовать. А формат отличный! Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что А.Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом) а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Первое чем я заручилась у продюсеров, будет ли моему партнеру комфортно, ведь проект задумывался долгоиграющим и форматы с тем, что раньше снимал Александр схожи! Ответ был положительным! И мы начинаем Сьемки, на 5 день съёмок случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом и мы вернулись к старому формату Александра, ну и как нож в спину утром, мне показали название программы Рогов +. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс! В телевизионной жизни, как и обычной, много не приятных ситуаций! Но подобное не уважение к коллегам, это конечно не достойно! Почему я решила рассказать Вам одну из историй из своей жизни?! Чтобы факты не извратили и мое решение об уходе из проекта не превратили в «женскую истерику блондинки». Проекту желаю хороших рейтингов и прекрасного кастинга!» (орфография и пунктуация авторские).

В комментарии пришла бьюти-блогер Карина Нигай, которая признала, что именно она должна была стать соведущей Елены. Сам Рогов максимально абстрактно прокомментировал событие.

— Однажды я расскажу эту историю, но сейчас раскачивать лодку я не хочу, — сказал блогер. — Зачем дарить столько внимания? Я лучше буду дарить любовь! Спасибо Елене за съемки в шоу! Я шлю любовь и добро! Предпочитаю воздержаться от комментариев.