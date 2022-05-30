Сергей Лазарев высказался по поводу отмены русской культуры на Западе: "Сердце разрывается от боли"

Российский певец возмутился странному тренду международной повестки

В мире продолжают отменять русскую культуру. Увольнять дирижеров и солистов опер . Продавать наследие русских композиторов.

И в России это вызывает все большее и большее недоумение. По поводу странных процессов высказался худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. А теперь и участник «Евровидения» Сергей Лазарев.

Певец с самого начала поддержал СВО, открестившись от коллег-эмигрантов, пригласил посетить собственные концерты совершенно бесплатно жителей ЛДНР, а теперь и высказался по поводу отмены русской культуры.

В телеграм-канале певец опубликовал объемный пост, где возмутился происходящей отмене.

— Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня, — признался Сергей. — Отмена по всему миру российского культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?

Солист подчеркнул, что у музыки нет границ, а в сказках русских классиков много любви и житейской мудрости.