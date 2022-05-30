Россия нашла способ избежать дефолта: Вот как мы можем выплатить госдолг в рублях

Как сообщил министр финансов Антон Силуанова, механизм расчетов «пока дорабатывается» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игра в финансовый пинг-понг с Западом продолжается. Напомним, на прошлой неделе США не продлили России лицензию на оплату обязательств по облигациям (их выпускает и продает наш Минфин, когда хочет взять в долг за границей). Эта лицензия позволяла нам платить по своему долгу в долларах. Но теперь чисто технически не можем этого сделать. Поэтому 27 мая, когда Россия должна была заплатить около $100 млн держателям облигаций, своих денег они не получили. Американцы стращают, что если в течение месяца Россия не найдет способ расплатиться по внешнему долгу, 27 июня нашей стране объявят дефолт.

И вот российский Минфин начал думать и гадать, как госдолг скорей отдать. Как сообщил министр финансов Антон Силуанова, механизм расчетов «пока дорабатывается», но выглядеть он будет примерно так же, как и при рублевых расчетах за газ.

Мы попросили финансового аналитика, директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича обрисовать нам примерную схему такой оплаты. И вот как это теоретически может выглядеть.

1. Держатель облигаций должен будет открыть два счета в российском банке – рублевый и валютный. И выписать банку поручение на продажу валюты.

2. Минфин зачисляет на рублевый счет рублевый эквивалент долга.

3. Рубли конвертируются в доллары.

4. Доллары отправляются на валютный счет.

5. С валютного счета деньги переводятся на счет кредитора в иностранном банке.

Возникает вопрос – согласятся ли иностранцы на такую схему? "Посмотрим..." - философски отвечает Остапкович. Ведь «оплату за газ в рублях» приняли не все европейские страны. Но если держатель облигаций хочет получить свои законные деньги, то деваться ему некуда - придется открывать счета в российском банке. Российское правительство с удовольствием заплатило бы ему напрямую на любой иностранный счет. Да Минфин США не дает.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Зачем мы ищем эти пути обхода?

- Во-первых, чтобы избежать дефолта, - объясняет Георгий Остапкович. - Во-вторых, у нас есть чем платить, поэтому бессмысленно не погашать долги.

А если их не примут?

- Если мы все-таки не сможем найти компромисс, то нам будет объявлен сначала технический дефолт, а после прямой. Но это не катастрофично. Аргентина уже 10 раз объявляла дефолт, и ничего – живет дальше. На сегодня агентство Bloomberg оценивает, что 7 стран в мире находятся в преддефолтном состоянии.

- Будет ли нарушением договора оплата госдолга в рублях?

- Конечно. По правилам мы должны расплачиваться в долларах, а не в рублях. Но мы обещаем, что будем конвертировать рубли в доллары. Так что это частичное нарушение контракта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто сколько должен

Страна Объем госдолга (% к ВВП)

Россия 18

Япония 250

Италия 140

США 120

Великобритания 100

Франция 100

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