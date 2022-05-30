Молодая жена Игоря Николава изменилась до неузнаваемости

Юля похвасталась участием в новом проекте Фото: соцсети

Игорь Николаев безмерно гордится своей третьей женой Юлей Проскуряковой. Молодая певица решила расширить горизонты своих талантов и не так давно стала актрисой. Красавица блестяще окончила ГИТИС и теперь вовсю снимается в кино и покоряет театральные подмостки.

Молодая жена Игоря Николаева не так давно получила второе высшее образование. Юлия Проскурякова решила пойти в актрисы. Ведь ей всегда было интересно заниматься творчеством.

Даже с будущим мужем она познакомилась на концерте, когда подарила мэтру кассету со своими записями. А в своем первом сериале "Провинциальная муза" Проскурякова как раз сыграла певицу из небольшого города, чей талант разглядел популярный композитор.

Для убедительности гримеры поработали над внешностью артистки так, что она изменилась до неузнаваемости Фото: соцсети

Она успела сняться в двух сериалах, где сыграла главные роли. И вот теперь Юля похвасталась участием в новом проекте. Певица показала себя в необычном образе. Она перекрасилась в черный цвет и надела форму сотрудницы правоохранительных органов.

Для убедительности гримеры поработали над внешностью артистки так, что она изменилась до неузнаваемости. "Мой новый образ для нового проекта! Идет мне форма, как думаете?" - вопрошает новоявленная актриса.

Стоит отметить, что ранее таланты жены Николаева оценили близкие друзья семьи. Они радуются за добившуюся успеха певицу. Так, Игорь Крутой лично поздравил ее с получением диплома.

Напомним, Проскурякова поступила в ГИТИС втайне от своего мужа. Он узнал о намерениях жены стать актрисой уже после зачисления. "Игорь был в шоке, когда я показала ему студенческий билет", - рассказывала Юлия.