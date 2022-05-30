Мужчин предложили выпускать из Украины за 5 тысяч долларов

На Украине даже пацанчик из глухого села может вам популярно объяснить, что перебраться в через границу стоит взятки пограничнику в 5 тысяч долларов Фото: EAST NEWS

Команда Зеленского анонсировала решительную и бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Причем, в такой больной области, как переправка граждан за границу в обход запрета на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет.

"Комсомолка" писала уже несколько раз о петиции по этому поводу, о лоббировании интересов желающих выехать со стороны Арестовича и об отрицательном ответе Зеленского.

Но теперь это борьба вышла на новый виток. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выступил с заявлением, что нынешний порядок надо изменить. И разрешить выезд определенным категориям. Конечно, не за просто так, а за …, правильно, за денежку.

- Вопрос выезда - это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос - как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три - пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше, - выступил Андрусив с таким заявлением в Телеграм-канале.

Эти средства, которые каждый желающий выехать должен внести на некий специальный счет, по мысли Андрусива, станет некоторой страховкой в случае его невозвращения. Если не вернется, государство заберет эти деньги себе, а в случае возвращения сможет получить этот взнос назад. Насчет последнего, кстати, я бы на месте украинцев особо не обольщался. Может статься и так, что возвращать эти деньги будет уже некому (если что, это про банк).

Возникает закономерный вопрос, а откуда Андрусив взял именно такую сумму, не с потолка же? Оказывается, он очень логичен, этот советник главы МВД.

- Почему именно 5 тысяч долларов? Для большинства украинцев это ощутимая сумма, которую они не хотели бы потерять. Кроме того, эта цифра конкурирует с теми суммами, которые сегодня требуют с мужчин на коррупционной основе для выезда за границу, - пояснил он позже журналистам. - Мое мнение - такая ощутимая сумма, перечисленная на специальный счет, будет мотивировать украинских мужчин сделать свои дела за рубежом и вернуться, чтобы забрать свои деньги.

То есть, запомнили про конкуренцию с теми суммами, которые украинцы платят пограничникам? С коррупционными суммами?

Действительно, на Украине даже пацанчик из глухого села может вам популярно объяснить, что перебраться в одиночку пешком через границу стоит взятки пограничнику в 5 тысяч долларов. А если на машине, то цена может дойти и до 10 тысяч, в зависимости от класса и возраста авто.

Жаль, Порошенко не знал про это. Хотя вряд ли, не мог не знать, не в глухом ведь селе жил последние годы. Скорее всего, Петро Алексеевич просто сэкономил и поскупился, или ему, как бывшему президенту, было просто неудобно давать взятку какому-то пограничнику. И тот, пропуская Петро через границу с третьей попытки, долго и заливисто матерился, плюя ему вслед. Лишил, можно сказать, честного (относительно) заработка.

То есть борьба с коррупцией Киевом в этом случае, если предложение Андрусива будет принято к исполнению, выльется просто в перевод поборов в легальное русло. Как говорилось, если нельзя предотвратить, то надо возглавить. Или, как звучало в уже достаточно старом фильме: "Мы твой позорный недуг в подвиг определим".

Одним словом, если нельзя, но очень хочется, то за деньги можно. А тем, у кого нет этих пяти тысяч, остается один путь с мобилизационной повесткой в зубах в военкомат.

Да и у пограничников украинских ценник после этого тоже должен упасть. Потому что коррупция, тем более, украинская, непобедима.