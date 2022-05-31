Анекдоты: Каждый культурный колхозник должен знать, что вилы нужно держать в левой руке, а косу - в правой

Когда таксисты учат меня жизни, я слушаю, а потом делаю все наоборот, чтобы не стать таксистом.
* * *
Одного знаменитого иллюзиониста заковали в наручники, обмотали скотчем, зашили в мешок и поместили в металлический ящик. Эту конструкцию подняли на вертолете и скинули в Ниагарский водопад.
К сожалению, секрет фокуса иллюзионист унес с собой.
* * *
В пятиэтажке прорвало трубы, подвал с картошкой затопило кипятком - и от простуды вылечился весь дом.
* * *
- Дорогой, тебе звонила какая-то баба и спрашивала, все ли в силе на вечер. Я подаю на развод.
- Дорогая, тормозни! Это пранкер Вован!
* * *
В детстве Человека-паука часто наказывали и ставили в правый верхний угол.
* * *
Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, бензин дорожает вслед за нефтью.
Когда нефть дешевеет, бензин дорожает, потому что курс рубля падает.
* * *
- У вас есть запасные части на отечественные автомобили?
- А что вам надо?
- Ну... гвозди на 120…
* * *
- Как называется этот вид спорта... Ну когда с крыш прыгают?..
- Суицид?..
* * *
- Вовочка, а как познакомились твои родители?
- В деревне, на дискотеке!
- Как романтично!
- Да ничего особенного, просто мама не танцевала, и папа попросил ее помочь толкнуть трактор.
* * *
Гадалка:
- Карты говорят, что завтра ваш муж умрет.
- Знаю. Меня поймают?
* * *
Светлое будущее еще покажет, было ли наше прошлое действительно темным.
* * *
- Почему у Коляна прозвище Валет?
- Давняя история. Однажды в овощном его побила дама.
* * *
Отключили горячую воду. Поставил греться холодную в кастрюле. По привычке посолил и бросил туда пельмени.
* * *
- И кого, наконец, выбрали фунтиком?
- Понтификом, Семен, понтификом.
* * *
Жена не должна оскорблять мужа на людях. Для этого существуют кухня и сковородка.
* * *
Тульский умелец ловит и подковывает блох.
Окрестные собаки уже валятся с ног под тяжестью металла.
* * *
- А правда, если женишься в пятницу, то будешь несчастным всю жизнь?
- Правда. Почему пятница должна быть исключением?
* * *
Только благодаря интернету каждый из нас получил возможность самостоятельно выбирать настоящую правду, в которую верить.
* * *
За каждым нервным тиком прячется увлекательная история.