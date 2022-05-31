Анекдоты: Каждый культурный колхозник должен знать, что вилы нужно держать в левой руке, а косу - в правой

Когда таксисты учат меня жизни, я слушаю, а потом делаю все наоборот, чтобы не стать таксистом.

* * *

Одного знаменитого иллюзиониста заковали в наручники, обмотали скотчем, зашили в мешок и поместили в металлический ящик. Эту конструкцию подняли на вертолете и скинули в Ниагарский водопад.

К сожалению, секрет фокуса иллюзионист унес с собой.

* * *

В пятиэтажке прорвало трубы, подвал с картошкой затопило кипятком - и от простуды вылечился весь дом.

* * *

- Дорогой, тебе звонила какая-то баба и спрашивала, все ли в силе на вечер. Я подаю на развод.

- Дорогая, тормозни! Это пранкер Вован!

* * *

В детстве Человека-паука часто наказывали и ставили в правый верхний угол.

* * *

Наконец-то я все понял.

Когда нефть дорожает, бензин дорожает вслед за нефтью.

Когда нефть дешевеет, бензин дорожает, потому что курс рубля падает.

* * *

- У вас есть запасные части на отечественные автомобили?

- А что вам надо?

- Ну... гвозди на 120…

* * *

- Как называется этот вид спорта... Ну когда с крыш прыгают?..

- Суицид?..

* * *

- Вовочка, а как познакомились твои родители?

- В деревне, на дискотеке!

- Как романтично!

- Да ничего особенного, просто мама не танцевала, и папа попросил ее помочь толкнуть трактор.

* * *

Гадалка:

- Карты говорят, что завтра ваш муж умрет.

- Знаю. Меня поймают?

* * *

Светлое будущее еще покажет, было ли наше прошлое действительно темным.

* * *

- Почему у Коляна прозвище Валет?

- Давняя история. Однажды в овощном его побила дама.

* * *

Отключили горячую воду. Поставил греться холодную в кастрюле. По привычке посолил и бросил туда пельмени.

* * *

- И кого, наконец, выбрали фунтиком?

- Понтификом, Семен, понтификом.

* * *

Жена не должна оскорблять мужа на людях. Для этого существуют кухня и сковородка.

* * *

Тульский умелец ловит и подковывает блох.

Окрестные собаки уже валятся с ног под тяжестью металла.

* * *

- А правда, если женишься в пятницу, то будешь несчастным всю жизнь?

- Правда. Почему пятница должна быть исключением?

* * *

Только благодаря интернету каждый из нас получил возможность самостоятельно выбирать настоящую правду, в которую верить.

* * *

За каждым нервным тиком прячется увлекательная история.