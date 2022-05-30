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В мире30 мая 2022 17:47

Добрая старая Англия — да поразит тебя сифилис!

Агонизирующий «остров фарисеев» во кризисные времена, как обычно, вспоминает привычные русофобские трюки
Михаил ЛЮБИМОВ
Михаил ЛЮБИМОВ
Джонсон проявил решимость, вытащив Англию из Евросоюза

Джонсон проявил решимость, вытащив Англию из Евросоюза

Фото: REUTERS

Несмотря на внешность богемного блондина с всклокоченной шевелюрой, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон человек решительный. Правда, его решимость имеет дурной привкус. Вот и недавно он поддержал Украину, Польшу и прибалтийские страны в их стремлении одержать победу в войне с Россией.

Что ж, Англия всегда использовала Польшу в борьбе с Россией, поддерживала эмигрантские, пестовала антирусские прибалтийские правительства после 1939 года, вместе с США направляла в СССР диверсантов - бандеровцев и «лесных братьев», симпатизирующих нацистам.

Джонсон проявил решимость, вытащив Англию из Евросоюза, процесс болезненный, глубоко националистический – ведь страна привыкла играть первую скрипку в Европе, маневрируя и сталкивая меж собой другие страны, а не подчиняться решениям бюрократии ЕС.

Между тем, Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии грозит мучительная кастрация: 5 мая 2022 года на выборах в Ассамблею Северной Ирландии (Ольстера) впервые в истории победила партия Шинн Фейн, опередив проанглийских юнионистов. Главная цель Шинн Фейн – разрыв с королевством и объединение с Республикой Ирландия. Это усугубляет тлеющий кризис Великобритании.

С давних пор колонизация Ирландии соседней Англией сопровождалась жестокой борьбой ирландцев за свою независимость. В 1949 году Ирландия была провозглашена независимой республикой и вышла из британского Содружества, Северная Ирландия осталась в руках англичан. Партия Шин Фейн – социалистической ориентации, в прошлом имела левое крыло – ИРА (Ирландская Республиканская Армия), ныне об этом благоразумно умалчивает. ИРА терроризировала Англию во второй половине ХХ века, взрывала дома в Лондоне, едва не отправила к праотцам «железную леди» и премьера - мадам Тэтчер. Англичане много раз пытались обвинить СССР в поддержке ирландского терроризма, однако, безуспешно – никаких оперативных контактов с ИРА у нас никогда не существовало.

Конечно, Джонсону не привыкать к катастрофам. После выхода из ЕС, несмотря на поддержку Соединенных Штатов, позиции Англии в мире серьезно ослабли – так почему же не влить прокисшее русофобское вино в старые антисоветские мехи? Авось, это укрепит английский авторитет и уж бесспорно отношения с патроном – Соединенными Штатами!

Тем паче, Лондон хорошо помнит и мстит за позорный провал интервенции и «заговора послов», когда прославленных британских джеймсбондов обвела вокруг пальца абсолютно неопытная советская ЧК-ОГПУ. И уж «англичанке, которая всегда гадит», никогда не забыть, что почти 30 лет сверхсекретные документы британских кабинета, Форин Офиса и разведки прежде, чем дойти до адресата, попадали на стол советских вождей. И все это благодаря «кембриджской пятерке», уникальным советским агентам во главе с Кимом Филби!

Перестройку и развал СССР коллективный Запад хищно использовал в своих интересах. Как писал бывший разведчик и писатель мирового калибра Джон Ле Карре: «Мы не протянули руку России, когда Советский Союз лежал в руинах. Никакого плана Маршалла, никакой подробной картины нового мира. Тогда управляла лишь алчность: схватить то, что удастся схватить, растерзать падаль. Мы унизили Россию, что было фатально. Мы оскорбили медведя».

Писатель яростно критиковал Джонсона за бездумный, хаотичный выход из ЕС, и даже написал роман, где английский разведчик сдает русским (!!!) планы английской разведки по компрометации сторонников ЕС. А как противился в свое время внедрению Англии в «общий рынок» генерал де Голль, предупреждал, что англичане внесут сумятицу и хаос! Но консервативная партия во главе с Эдвардом Хитом все же втащила британцев в «общий рынок» с таким же скандалом, как и вытащила их оттуда под водительством Бориса Джонсона. Лес рубят, щепки летят! Quo vadis? Куда идешь? Почему так катастрофически, так причудливо эволюционировал цвет элиты - английский истеблишмент? Вот наши славные пранкеры Вован и Лексус, как детей, разыгрывают британских минобороны Бена Уоллеса и главу МВД Притти (милую) Пател, и они взахлеб повторяют за ними бандеровский лозунг «Слава Украине!». Неужели это лицо английской политики? Хотя еще Сомерсет Моэм писал: «Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром».

Неужели «карфагеняне Северного моря» вступили в эпоху нонсенса, и вещий Борис сбирается в крестовый поход на «врага мира» - Россию? Да еще с такими крикливыми подпевалами как Украина, Польша и бессильные прибалты? В условиях экономического кризиса и кастрации Ольстера!

Тем не менее, несмотря на все гадости, в России терпимо относятся к «острову фарисеев», мы любим Диккенса, Теккерея и Голсуорси, обожаем битлов, сплин и овсяную кашу, а Шекспира Вильяма считаем своим парнем. Прекрасны Национальная галерея с шедеврами Гольбейна и Кранаха, обе несравненные галереи Тейт, отрадно прогуляться по Лондону, мурлыча вайкулевское «По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг». Послушать «Женитьбу Фигаро» в Ковент Гардене, сплавать по Темзе к воронам замка-крепости Тауэр, заскочив в темницу, где томился фаворит королевы, поэт и воин Уолтер Рэли, которому потом отрубили голову. Отовариться на рынке Портобелло (потом не забыть купить традиционно английские, фланелевые брюки в универмаге Хэрродс рядом с Найтсбриджем), прошвырнуться по улочкам развратного Сохо. Заскочить в книжные магазины недалеко от памятника парадоксальному ирландцу Оскару Уайльду (в Дублине мне чуть не начистили личико, когда я назвал его англичанином). Потом растянуться на зеленой полянке в Гайд-парке, у озера Серпантайн (там утопилась Мэри Шелли, творец Франкенштейна) с томиком незабвенного Конан Дойля, радуясь, что лучший Шерлок Холмс в кино – это русский артист Вася Ливанов.

Как противно после этого слушать бред английских министров с их вождем Борисом! И эти людишки олицетворяют старую, добрую Англию?! Подумать только – призывать к разрушительной, кровавой войне и апокалипсису!

Тут уж не до Ковент Гардена и фланелевых брюк, а горят в мозгах строчки певца «потерянного поколения», лично прошедшего через ужасы первой мировой, англичанина Ричарда Олдингтона: «Старая, добрая Англия… Да поразит тебя сифилис, старая сука!»

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