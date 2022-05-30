Минобороны: жителей Харьковской области стали похищать «эскадроны смерти»

В Харьковской области боевики проводят карательные рейды Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев перечислил гражданские объекты, которые военнослужащие ВСУ и боевики украинских националистических формирований используют в военных целях:

- «В Харькове на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. При этом, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора» оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Василия Стуса неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов; в Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане».

- «В Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые «эскадроны смерти» по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно».

- Такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права, - отметил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что коллективный Запад продолжает применять политику «двойных стандартов», и «абсолютно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиска виновных в сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации на Украине».

Различные международные правозащитные организации фактически «закрывают глаза» на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, бездоказательно перекладывая вину на Россию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 215 человек, в том числе 1 806 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 556 258 человек, из которых 254 270 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 85 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 157 таких обращения из 2 137 населенных пунктов Украины».

- «На Украине обнаружено и обезврежено 12 685 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 131».

- «Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 27 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Россией на Украину уже доставлено 24 342,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России фиксируют и расследуют очередные факты преступлений киевского режима против мирных граждан в населенных пунктах Луганской Народной Республики.

Так, 30 мая 2022 года был обстрелян населенный пункт Стаханов. По уточненным данным Штаба обороны ЛНР, при обстреле погибли две беременные женщины. Также имеются сведения о гибели мужчины, ранены не менее 25 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Кроме того, представители СМИ сообщили, что 29 мая 2022 года город Северодонецк Луганской Народной Республики подвергся танковому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, имеются разрушения.

Следователи СК России дадут правовую оценку фактам жестокого обращения с 54-летним жителем пригорода Северодонецка. Мужчина сообщил, что в декабре 2014 года ВСУ незаконно удерживали его на территории аэропорта, где он подвергался жестокому обращению и истязаниям. По его словам, эта тайная тюрьма была создана для пыток лиц, несогласных с действиями киевского режима.

Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности.