Названы четыре продукта, которые помогут бросить курить

Китайские школьники не дымят и вам не велят: эта девочка надевает агитационную маску, призывающую завязать с пагубной привычкой. Фото: Zuma\TASS

СТРОГОСТЬ НА СТРОГОСТИ

Российское антитабачное законодательство - одно из самых строгих в мире. Только у нас догадались замыливать сигареты в руках героев старых военных фильмов. Правда, от этих крайностей быстро отошли.

Закон в 2013 году запретил курить в общественных местах (если это закрытое помещение). Затем запретили и на верандах ресторанов. В 2020-м к табаку приравняли вейпы.

Одновременно запретили рекламу, ограничили продажу, а еще налепили на пачки страшные картинки. Они сработали?

Вроде бы да. По данным Росстата, в 2020 году курило 21,5% взрослых (в 2009-м - 34%). В 2021 году российский Минздрав даже получил медаль Всемирной организации здравоохранения.

ОПЯТЬ НЕРВЫ

Но не все так радужно.

В 2019 году компания Nielsen обратила внимание, что народ стал больше потреблять нелегальной продукции. Агентство оценило тогда долю контрафакта к 15,6% против 8,4% годом ранее.

Наивные городские жители спросят: а где их взять-то, контрафактные? В магазинах вроде одна цена. Россия велика, и глубинка до сих пор затаривается на оптушках. Где вы можете найти сигареты странных брендов по 30 - 50 рублей за пачку. Где их делают, вопрос открытый. Считается, что привозят из соседних стран.

Пандемия еще больше усложнила картину. Портал Superjob констатировал: в последние три месяца потребление табака вновь выросло (на три сигареты в день в среднем). Это связывают как с постпандемийным страхом, так и с событиями на Украине.

ПЛАТА ЗА ЗОЖ

Применяет ли Россия самые передовые методы? Если смотреть мировой опыт, делаешь вывод: мы много запугиваем, но мало мотивируем.

Во многих странах компании доплачивают тем, кто бросил. Например, в Японии запрещено курить в рабочее время даже на удаленке. Не куришь - премия. Как проследить? Все на доверии, совесть - лучший контролер. И ведь работает! Продажи сигарет упали там с 2015 года более чем на треть.

В США похожие правила, но жестче: ряд компаний не берут на работу людей со следами никотина в крови. Это нарушает твои права? Ну, судись. Америка планирует отказаться от сигарет к 2050 году.

Дальше всех, однако, пошла Новая Зеландия: люди, родившиеся после 2008 года, не будут курить никогда. Им запрещено покупать сигареты пожизненно! Пока в стране курит лишь 13% населения. Власти верят, что к 2025 году любителей подымить вообще не останется. Посмотрим.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Соревнование - кто страшнее

Пугающие картинки на пачках рисуют в 91 стране, суммарно их видят 4 млрд человек. США сопротивлялись дольше всего: табачные компании уверяли, что это «нарушает свободу выбора», и одно время суд действительно постановлял «информировать, но не запугивать». Исследование 2015 года (США) показало, что картинка в разы заметнее надписи: опрошенные признались, что смотрят (и думают о вреде) чаще, чем читают. Но через год в Университете Иллинойса пришли к другим выводам: смотрят, но курят. Тем не менее к разработке агиток на пачках привлечены лучшие силы, даже выбор цветов не случаен. Цель - именно устрашить.

Похоже, чтобы догнать Зайца, Волку просто не хватало здоровья. Фото: Союзмультфильм

В ТЕМУ

Негодяям дымить можно

С Волком из «Ну, погоди» намучились: он же курил, как паровоз. В новых сериях, естественно, бросил, но что делать со старыми? Советские дети считывали четко: волчара - хулиган (гитара, сигарета, одежда), подобные отбирают у тебя мелочь в подъезде, не будь таким. Как прочтут образ современные? Поначалу хотели вырезать сцены курения. Потом за чистоту классики вступился главный санитарный врач (на тот момент) Геннадий Онищенко - мол, он же негодяй. Сошлись на том, что пусть дымит, но мультик маркирован (если вы не заметили) 18+. Сейчас разрабатывают новую систему возрастной маркировки и обещают этот абсурд убрать.

ДОКАЗАНО

Заболевания, к которым приводит табак

1. Курение - одна из главных причин преждевременной смертности, идущей от болезней сердца и сосудов, инфарктов и инсультов, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких.

2. 25 - 30% всех злокачественных новообразований - последствия курения. Среди них не только рак легкого, но и рак гортани, полости рта, носоглотки, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, почки, шейки матки, яичника и даже миелоидный лейкоз.