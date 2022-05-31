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Общество31 мая 2022 4:03

"Пиши проще, с налетом придури": Как отличить фальшивые отклики в интернете и кто их пишет

Наш корреспондент испытал новую профессию - стал автором заказных откликов
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтишники даже стали создавать генераторы текстов.

Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтишники даже стали создавать генераторы текстов.

Фото: Shutterstock

В начале было слово, и прочел его человек, и пошел деньги тратить. Примерно этим и занимаются люди... м-м-м... как их назвать-то? В объявлениях вакансии звучат по-разному: «копирайтер», «специалист по написанию отзывов» и даже «писатель отзывов». А еще таких спецов иногда называют отзовиками.

Зачем вообще фирмы заказывают отзывы о себе? Ответ дают маркетинговые исследования: люди все чаще гуглят информацию о товаре перед покупкой, интересуясь мнением других покупателей.

С НАЛЕТОМ ПРИДУРИ

В крупных компаниях есть подразделения, которые занимаются управлением репутацией. Прочувствуйте парадокс в этом словосочетании. Всегда считалось, что репутацию нужно заработать качеством, а теперь можно нанять «писателей отзывов» и управлять имиджем. Фирмы помельче платят агентствам-подрядчикам.

На работу устраиваешься удаленно. Находишь вакансию, кидаешь резюме на электронную почту. Я так и сделал. В ответ получил тестовое задание - отзыв на ресторан, смартфон и любой продукт. Журналисту такое раз плюнуть.

Словесных пассажей мой удаленный босс не оценил. Посоветовал писать проще, с налетом придури и добавлять реализма. Вроде: «Вымок под дождем и забежал в это кафе погреться, а оказалось, тут варят вкусный борщ!» или «Утопил телефон в унитазе, пошел покупать новый, а на витрине стоит это чудо!»

Ежедневно присылают список с заданиями. Например, сегодня пишем отзывы на модели чайников и рестораны. Некоторые публикуешь сам, другие отсылаешь начальнику.

Мне прилетали простенькие задачки. Написать отзывы на паб в Абакане (оказывается, ничто английское сибирякам не чуждо), похвалить московский барбершоп, сочинить оду китайскому смартфону. К слову, о технике: говорят, раньше заказов на восхваление западных брендов было больше. Но так как многие приостановили свою работу в России, то и бюджеты на управление репутацией им срезали.

«ВОНЯЕТ ПОТОМ, И НИ ОДНОЙ ДЕВУШКИ»

Я босса разговорил. Выведал, что волна купленных откликов пошла в последние три - пять лет. Особенно хорошо все обстояло в пандемию, когда люди стали больше покупать онлайн. А значит, и продавцы стали чаще просить заказухи.

Начальник поведал байку из своего опыта. Один спортзал хотел, чтобы все отзывы на него публиковались от имени девушек. И чтобы на аватарке обязательно симпатичное личико. Заказчик делал фото спортсменок в вызывающих легинсах на тренажерах и просил добавлять их в отзыв. Создавалось впечатление, что там не тренажерка, а салон красоты с эскорт-услугами в придачу. Кончилось тем, что комментарии стали писать реальные посетители - недовольные мужики. Ворчали, что пришли тренироваться, глядя, какие цацы сюда заходят, а в зале воняет потом и ни одной девушки.

Деньги платят смешные. Но и работенка непыльная.

Деньги платят смешные. Но и работенка непыльная.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧЕРНЫЙ ПИАР

Работа только поначалу кажется занятной, но быстро приедается. На одно заведение нужно писать по три - пять откликов разными словами. Сначала думаешь, как бы интереснее подать, а потом в режиме пишущей машинки складываешь слова в предложения.

Самое любопытное - черный пиар. Это когда просят подпортить репутацию конкурентов. Такие заказы редки, но случаются. Великим мастером слова тут быть не нужно. Шлепнул одну звезду, написал, что скрутило живот прямо в ресторане от их шашлыка, готово! Конкурентам удар по репутации, который придется долго перекрывать положительными отзывами.

За два вечера я заработал всего 700 рублей. Но и работой меня не нагружали как новичка. Деньги могут просто кинуть на карту. Для желающих, чтобы все официально, можно зарегистрироваться самозанятым. Но тогда придется платить налог 6%.

В общем, всем людям творческих профессий советую не зарекаться от сумы, тюрьмы и копирайтинга.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

«Закупил с недавних пор осветительный прибор»

Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтишники стали создавать генераторы текстов. Программа работает по принципу поисковика: шерстит интернет и отбирает нужные формулировки.

Например, нужно сгенерировать положительный отзыв на стиральную машину. Сервис просмотрит хвалебные отклики на похожие модели и выберет частые словосочетания: «хорошо стирает», «вместительный барабан», «компактная» и т. д. Затем скомпонует их, чтобы было похоже на предложение. Даже приправит все фейковой историей в духе: «Муж хотел другую, но я настояла на покупке...»

Другое дело, что русский язык робот воспринимает механично. Использует шаблоны, не характерные для живой речи, и делает ляпы: называет ванну «емкость для воды», лампу - «осветительный прибор» и прочее.

Бди

Бди

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНА ВОПРОСА

Деньги платят смешные. Но и работенка непыльная. Один опус стоит в среднем 100 - 300 рублей. Есть и совсем мизерные суммы типа 10 рублей за что-то простое, вроде написать положительный комментарий в соцсетях.

Но интернет-площадки с отзывами тоже не лыком шиты. Придумывают барьеры от таких накруток рейтингов. Если с одного аккаунта в день льется куча отзывов, его блокируют или просто не публикуют. Поэтому желательно иметь набор разных страничек и электронных почт. Еще лучше, если они созданы не вчера, а зарегистрированы давно и с них уже писали отзывы. В общем, куча хитростей.

Для клиентов агентства, занимающегося отзывами, дороже всего обходятся площадки Яндекса - в сервисах «Карты», «Маркет». 150 - 400 рублей за штуку.

Гугловские «Карты» чуть дешевле, так как популярность в России ниже.

Максимальные цены (500 - 1000 руб.) на площадки Otzovik и iRecommend. Там отзыв выглядит как курсовая работа студента, который и сфотографировал товар со всех сторон, и описал всю гамму удовольствия от него.

Дешевле всего - в соцсетях типа ВКонтакте и Одноклассники. В них проще создавать фейковые странички. Да и их популярность с точки зрения получения информации о товарах ниже.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ