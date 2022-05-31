"Пиши проще, с налетом придури": Как отличить фальшивые отклики в интернете и кто их пишет

Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтишники даже стали создавать генераторы текстов. Фото: Shutterstock

В начале было слово, и прочел его человек, и пошел деньги тратить. Примерно этим и занимаются люди... м-м-м... как их назвать-то? В объявлениях вакансии звучат по-разному: «копирайтер», «специалист по написанию отзывов» и даже «писатель отзывов». А еще таких спецов иногда называют отзовиками.

Зачем вообще фирмы заказывают отзывы о себе? Ответ дают маркетинговые исследования: люди все чаще гуглят информацию о товаре перед покупкой, интересуясь мнением других покупателей.

С НАЛЕТОМ ПРИДУРИ

В крупных компаниях есть подразделения, которые занимаются управлением репутацией. Прочувствуйте парадокс в этом словосочетании. Всегда считалось, что репутацию нужно заработать качеством, а теперь можно нанять «писателей отзывов» и управлять имиджем. Фирмы помельче платят агентствам-подрядчикам.

На работу устраиваешься удаленно. Находишь вакансию, кидаешь резюме на электронную почту. Я так и сделал. В ответ получил тестовое задание - отзыв на ресторан, смартфон и любой продукт. Журналисту такое раз плюнуть.

Словесных пассажей мой удаленный босс не оценил. Посоветовал писать проще, с налетом придури и добавлять реализма. Вроде: «Вымок под дождем и забежал в это кафе погреться, а оказалось, тут варят вкусный борщ!» или «Утопил телефон в унитазе, пошел покупать новый, а на витрине стоит это чудо!»

Ежедневно присылают список с заданиями. Например, сегодня пишем отзывы на модели чайников и рестораны. Некоторые публикуешь сам, другие отсылаешь начальнику.

Мне прилетали простенькие задачки. Написать отзывы на паб в Абакане (оказывается, ничто английское сибирякам не чуждо), похвалить московский барбершоп, сочинить оду китайскому смартфону. К слову, о технике: говорят, раньше заказов на восхваление западных брендов было больше. Но так как многие приостановили свою работу в России, то и бюджеты на управление репутацией им срезали.

«ВОНЯЕТ ПОТОМ, И НИ ОДНОЙ ДЕВУШКИ»

Я босса разговорил. Выведал, что волна купленных откликов пошла в последние три - пять лет. Особенно хорошо все обстояло в пандемию, когда люди стали больше покупать онлайн. А значит, и продавцы стали чаще просить заказухи.

Начальник поведал байку из своего опыта. Один спортзал хотел, чтобы все отзывы на него публиковались от имени девушек. И чтобы на аватарке обязательно симпатичное личико. Заказчик делал фото спортсменок в вызывающих легинсах на тренажерах и просил добавлять их в отзыв. Создавалось впечатление, что там не тренажерка, а салон красоты с эскорт-услугами в придачу. Кончилось тем, что комментарии стали писать реальные посетители - недовольные мужики. Ворчали, что пришли тренироваться, глядя, какие цацы сюда заходят, а в зале воняет потом и ни одной девушки.

Деньги платят смешные. Но и работенка непыльная. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧЕРНЫЙ ПИАР

Работа только поначалу кажется занятной, но быстро приедается. На одно заведение нужно писать по три - пять откликов разными словами. Сначала думаешь, как бы интереснее подать, а потом в режиме пишущей машинки складываешь слова в предложения.

Самое любопытное - черный пиар. Это когда просят подпортить репутацию конкурентов. Такие заказы редки, но случаются. Великим мастером слова тут быть не нужно. Шлепнул одну звезду, написал, что скрутило живот прямо в ресторане от их шашлыка, готово! Конкурентам удар по репутации, который придется долго перекрывать положительными отзывами.

За два вечера я заработал всего 700 рублей. Но и работой меня не нагружали как новичка. Деньги могут просто кинуть на карту. Для желающих, чтобы все официально, можно зарегистрироваться самозанятым. Но тогда придется платить налог 6%.

В общем, всем людям творческих профессий советую не зарекаться от сумы, тюрьмы и копирайтинга.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

«Закупил с недавних пор осветительный прибор»

Индустрия отзывов так важна для современного бизнеса, что айтишники стали создавать генераторы текстов. Программа работает по принципу поисковика: шерстит интернет и отбирает нужные формулировки.

Например, нужно сгенерировать положительный отзыв на стиральную машину. Сервис просмотрит хвалебные отклики на похожие модели и выберет частые словосочетания: «хорошо стирает», «вместительный барабан», «компактная» и т. д. Затем скомпонует их, чтобы было похоже на предложение. Даже приправит все фейковой историей в духе: «Муж хотел другую, но я настояла на покупке...»

Другое дело, что русский язык робот воспринимает механично. Использует шаблоны, не характерные для живой речи, и делает ляпы: называет ванну «емкость для воды», лампу - «осветительный прибор» и прочее.

Бди Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНА ВОПРОСА

Деньги платят смешные. Но и работенка непыльная. Один опус стоит в среднем 100 - 300 рублей. Есть и совсем мизерные суммы типа 10 рублей за что-то простое, вроде написать положительный комментарий в соцсетях.

Но интернет-площадки с отзывами тоже не лыком шиты. Придумывают барьеры от таких накруток рейтингов. Если с одного аккаунта в день льется куча отзывов, его блокируют или просто не публикуют. Поэтому желательно иметь набор разных страничек и электронных почт. Еще лучше, если они созданы не вчера, а зарегистрированы давно и с них уже писали отзывы. В общем, куча хитростей.

Для клиентов агентства, занимающегося отзывами, дороже всего обходятся площадки Яндекса - в сервисах «Карты», «Маркет». 150 - 400 рублей за штуку.

Гугловские «Карты» чуть дешевле, так как популярность в России ниже.

Максимальные цены (500 - 1000 руб.) на площадки Otzovik и iRecommend. Там отзыв выглядит как курсовая работа студента, который и сфотографировал товар со всех сторон, и описал всю гамму удовольствия от него.

Дешевле всего - в соцсетях типа ВКонтакте и Одноклассники. В них проще создавать фейковые странички. Да и их популярность с точки зрения получения информации о товарах ниже.