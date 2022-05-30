Опозоренная теледива все комментарии пропустила мимо ушей.

Ксении Собчак палец в рот не клади. Жена Константина Богомолова обожает едко обсудить известных персон. То по Ольге Бузовой пройдется, то Анастасии Волочковой от блондинки достанется. Под раздачу попадала и молодая жена Евгения Петросяна. А на днях едко высказалась про Екатерину Мизулину с Марией Захаровой. Мол, дамы "странно одеваются". А буквально через сутки телеведущая сама вышла в свет в пестрой расцветке наряде. Он-то и сыграл с воспитанницей "Дома-2" злую шутку.

Всегда слывшая модницей Ксения Собчак обожает наряжаться. Обновками обязательно хвастается в блоге. Так случилось и на этот раз.

Жена Константина Богомолова разместила фото. В кадре блондинка предстала в пестром костюме. Все бы ничего, вот только внимательные подписчики Ксении обратили внимание, что у нее разошлась ширинка на гульфике.

Ксения Собчак опозорилась на людях Фото: соцсети

Опозоренная теледива, впрочем, все комментарии пропустила мимо ушей. Как и недавний конфуз с умным унитазом.

Собчак, как известно, сейчас заканчивает строительство дома в Подмосковье. Теледива не скрывает, что пытается отбить часть затрат на рекламе, поэтому постоянно рекомендует подписчикам разных производителей. 42-летняя телеведущая в личном блоге опубликовала кадр возле унитаза. А в публикации рассказала о его преимуществах - подсветка, небольшие габариты, удобство в использовании и другие полезные функции, которые принято называть "умными".

В комментариях пользовали устроили целый флешмоб на тему. Мол, знаменитости все равно, что публиковать, лишь бы платили деньги.