Что делать, если на вас взяли кредит мошенники: Пошаговая инструкция на черный день

Узнавать о долге по кредиту, о котором вы слышите впервые, может быть неприятно, но будет большой ошибкой не реагировать на звонки и не пытаться узнать, что произошло Фото: Shutterstock

Мы уже рассказывали вам: к сожалению, никто из нас не застрахован от того, что на него могут оформить кредит без ведома и согласия. Это минус. Но есть и плюс: существует возможность доказать, что «ты не верблюд». Роскачество подсказывает как.

ЕСЛИ УГРОЖАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ

Узнавать о долге по кредиту, о котором вы слышите впервые, может быть неприятно, но будет большой ошибкой не реагировать на звонки и не пытаться узнать, что произошло. Даже если заем на ваше имя может быть небольшим, то проценты из-за просрочки по нему начисляются огромные, и игнорирование ситуации приведет к еще большему долгу и усугубит проблему. Поэтому поговорите с коллекторами, узнайте, из какой организации звонят, на какой кредит ссылаются и когда он был взят.

Получив всю информацию, проверьте ее в бюро кредитных историй (это можно сделать в мобильном приложении вашего банка, например, или в любом бюро кредитных историй).

Если ваша кредитная история чиста, вполне возможно, что вам звонили недоброжелатели с целью напугать, а вовсе не из коллекторского агентства. Однако может быть и другой сценарий: на ваше имя оформлен не один кредит, о котором вам звонили, а сразу несколько в различных организациях. Часто информация в БКИ поступает с запозданием.

ЕСЛИ НА ВАС И ВПРЯМЬ ВИСИТ ЧУЖОЙ КРЕДИТ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Напишите заявление в полицию.

Это официально подтвердит ваш статус как жертвы мошенничества. И поможет, если дело дойдет до суда. Возможно, сейчас вы знаете только об одном кредите, а потом могут появиться и другие займы, оформленные мошенниками на вас.

А если вы обнаружили, что кредиты взяли на украденный или потерянный паспорт, пишите еще и заявление о краже (утере) паспорта. Документ будет считаться утерянным, и на него в дальнейшем не смогу оформить еще кредиты.

2. Напишите заявление в банк или финансовую организацию, где был выдан кредит на ваше имя.

Из своей кредитной истории вы узнаете, когда был взят кредит, сумму кредита и размер пени, а также период просрочки платежей. Что необходимо указать в заявления в кредитную организацию:

* Сообщить об отсутствии договора с вами.

* А также о неполучении денег от банка\МФО.

* Потребовать провести внутреннее расследование и списать ваш долг.

Кредитная организация может предоставить вам документы, которые были использованы для оформления кредита. Из них вы узнаете, какой метод использовали мошенники. Это могут быть паспортные данные, сканы паспорта, подписи документов, номера телефонов и карты для получения кредита.

Вы можете увидеть, что фото в вашем паспорте переклеено, подпись подделана, а указанные номер карты и телефона не ваши. Это и будет доказательством того, что кредит брали мошенники. На это нужно указать так же письменно.

Все эти данные должны исследовать и сотрудники банка, чтобы убедиться в том, что кредит брали не вы. После расследования, если кредитор поймет, что деньги брали не вы, дело должны закрыть, а ваш долг списать.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК НЕ ПРИЗНАЕТ МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ?

Банкам и МФО невыгодно списывать долги, которые они уже никогда не вернут. Поэтому кредитная организация может отказать в списании долга. Тогда нужно пожаловаться в интернет-приемную Банка России. Там описать ситуацию с расследованием вашего дела.

КОГДА СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ В СУД

Если все вышеуказанные способы не помогли и кредитная организация отказывается списать долг, остается обращаться с исковым заявлением в суд. К исковому заявлению на кредитора должен быть приложен весь пакет документов по договору и доказательства того, что договор заключен не вами.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВАШЕЙ НЕПРИЧАСТНОСТИ К КРЕДИТУ: ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Подделанная подпись: для определения подделки может понадобиться графологическая (почерковедческая) экспертиза.

2. Ваше местопребывание: если вы докажете, что вас не было в том офисе кредитной организации, когда был выдан кредит, это будет существенным доказательством, что кредит брали не вы. Вы могли находиться в другом городе, на работе, вообще в отпуске в другой стране.

3. Заявление из полиции: например, о том, что ваш паспорт был украден или что ваш аккаунт с персональными данными взломан

4. Записи с камер наблюдения: если случай недавний, банк может найти записи с камер в тот день, когда кто-то под вашим именем посетил офис кредитной организации и взял кредит

5. Выписки со своих счетов: помогут доказать, что на ваши счета не приходили никакие суммы по взятым займам.

Если кредит выдавался онлайн, собрать доказательства может быть сложнее, но это возможно. Необходимо будет привести доказательства о взломе вашего аккаунта, например, на Госуслугах.

Решения в вашу пользу о списании долга будет зависеть от срока давности мошеннического займа и всех деталей ситуации. Иногда долг списывают сами банки при обращении, иногда придется биться за списание долга в суде. По мнению экспертов, выиграть дело у организации, выдающей микрозаймы, проще, чем у банка, поскольку придется оспаривать меньше документов.

Если вы выиграли дело в суде и ваш кредит закрыт, а долг списан, не забудьте обратиться в бюро кредитных историй для «очистки» вашей кредитной истории: финансовая организация должна удалить о вас информацию как о ненадежном заемщике.

ВАЖНО

Нужно ли платить за чужой кредит?

- Если вы столкнулись с описанной выше ситуацией, выплачивать чужой долг, не попытавшись отстоять свои права, не рекомендуется, - считает Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества. - Даже если кредитная организация отклонила вашу претензию, у вас есть неотъемлемое право обратиться за защитой своих прав в суд: при наличии подтверждающих данных, что заем брали не вы, договор признается незаключенным и обязанность какой-либо оплаты отпадает. Если же суд встанет на сторону кредитной организации, то, к сожалению, скорее всего «чужой» долг придется отдавать вам.