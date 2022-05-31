Резекция желудка: панацея для желающих похудеть или ступенька к инвалидности?

Бариатрические операции – высокотехнологичные хирургические вмешательства, основная цель которых – стойкое уменьшение веса пациента Фото: Shutterstock

Часто в интернете можно натолкнуться на рекламу для худеющих, которая расписывает достоинства операций на желудке. На многих сайтах клиник, проводящих бариатрические операции (то есть операции по ушиванию или отрезании части желудка), есть их описание. К счастью, на большинстве из них, помимо достоинств операции, указываются и противопоказания, и минусы процедуры.

Но все же плюсы расписываются гораздо активнее, некоторые даже заявляют, что это единственное средство для избавления от лишнего веса.

КОГДА ОПЕРАЦИЮ НАЗНАЧАЕТ ВРАЧ

- Бариатрические операции – высокотехнологичные хирургические вмешательства, основная цель которых – стойкое уменьшение веса пациента, а вместе с ним разрешение ряда соматических проблем, - говорит Анна Крючкова, врач-гастроэнтеролог медицинского центра Синай. - Люди, страдающие ожирением, зачастую подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у них нередко наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушение обменных процессов и развитие сахарного диабета.

Показанием к операции врачи называют жизнеугрожающие состояния, на которые влияет линий вес — высокий риск развития инфаркта, проблемы с суставами и венами ног, гипертония, диабет II типа, ожирение 3 степени и т. п.

ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТ И БЕСПЛАТНО

Сегодня Минздрав финансирует бариатрические операции для пациентов с диабетом и с ИМТ выше 40 кг/м2 (то есть с третьей стадией ожирения). Во многих странах уменьшение желудка проводится при ИМТ в 35 кг/м2, то есть на второй стадии ожирения.

Этого же мнения придерживается заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова, пишет Газета.ру. Она рекомендует проводить операцию по уменьшению желудка и длины кишечника на второй стадии ожирения.

Но операции проводятся в крайних случаях, когда другие методы борьбы с лишним весом, включая диеты и рекомендованные физические нагрузки, оказались неэффективны.

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ

Существует несколько вариантов операций по уменьшению желудка: рукавная гастрэктомия, бандажирование желудка, пликация желудка, внутрижелудочный баллон, билиопанкреатическое шунтирование желудка с выключением двенадцатиперстной кишки.

Чаще всего, сейчас проводят две основных операции:

* Шунтирование (гастрошунтирование), когда желудок ушивается на две неравные части и к меньшей подсоединяется тонкая кишка. Таким образом человек наедается гораздо меньшим объемом пищи. Примерно так же работает новая техника: пликация желудка - когда желудок уменьшается методом складывания и специальной техники зашивания, в результате чего формируется узкая желудочная трубка.

* Рукавная гастропластика, при которой часть желудка удаляется, остается тонкий «рукав» который соединяют с кишечником.

Единого хирургического лечения, подходящего всем, нет. Выбор варианта операции зависит от многих факторов: сопутствующих заболеваний, индекса массы тела, возраста и пола пациента. И, конечно, необходим индивидуальный план лечения.

Как правило, к противопоказаниям относят онкозаболевания в острой стадии, проблемы с наркотиками и алкоголем, тяжелые психические отклонения, в том числе компульсивное обжорство (и то при наличии официального диагноза). К относительным противопоказаниям относятся почечная недостаточность, хронические проблемы с ЖКТ (особенно, язвы желудка) и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ...

- Стоит отметить, что все операции требуют повышенной ответственности не только со стороны врачей, назначающих и проводящих их, но и со стороны пациента, - говорит Анна Крючкова. - После ряда бариатрических операций возможны осложнения: некоторые могут возникать в первые дни и даже часы после хирургического вмешательства, другие могут появляться в течение всей последующей жизни. Также возможны проблемы и осложнения в ходе самой операции. При этом их характер и частота возникновения различаются в зависимости от вида хирургического вмешательства. Даже при самом осторожном и тщательном выполнении операции возможно возникновение осложнений, таких как повреждение желудка, пищевода, селезенки или печени. К ранним послеоперационным осложнениям относятся тромбозы, кровотечения, инфекции брюшной полости и раневые инфекции. Одно из самых серьезных осложнений – разрыв швов на кишечнике или желудке, что может привести к перитониту.

Чтобы этого не произошло, пациенту необходимо находиться под наблюдением специалиста и выполнять рекомендации, направленные на снижение рисков и профилактику осложнений. Так, например, желательно носить антитромбовые чулки или колготки. По назначению врача пациенты получают кроверазжижающие препараты до и после операции, а во время операции применяют антибиотики, чтобы предотвратить раневые инфекции.

…И ОСЛОЖНЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

Как и любая операция, бариатрические могут вызывать осложнения спустя какое-то время. Возможно развитие демпинг-синдрома (когда пища стремительно покидает желудок, попадая в кишечник не переваренной), язвы желудка, недостатка железа, кальция, нехватка витамина D и B12, запора или диареи, появление желчных камней, изжоги и даже алкогольной зависимости.

Боль в области желудка после принятия пищи, а также тошнота и рвота могут беспокоить как в ранний послеоперационный период, так и на поздних этапах.

- Конечно, сопровождающий врач обязательно должен отслеживать эти симптомы, - говорит Анна Крючкова. - Так, для снижения риска образования желудочных язв и развития гастропатии пациентам в течение первых двух-трех месяцев после операции нередко назначают препараты, снижающие кислотность желудка. Особенно важно в первые месяцы после операции принимать механически хорошо переработанную пищу, порционно, в небольших объемах. Если ограничивать употребление сладких продуктов и продуктов с повышенным содержанием жира, то это позволит многим пациентам избежать послабления стула. Также необходим постоянный прием железосодержащих препаратов, кальция и витамина D. Всем пациентам с шунтированием желудка рекомендуется прием витамина B12.

ОПЕРАЦИЯ НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЙ ЧАСТО В ГОЛОВЕ

Да, чаще всего врачи назначают бариатрические операции, когда пациенту без них уже не обойтись. Но все же в частных клиниках вам могут предложить их и без показаний, просто для того, чтобы избавить от лишних килограммов.

Что же будет, если начитавшись хвалебных отзывов (часто фальшивых), худеющий решится на такой радикальный шаг? Особенно, если он даже не пытался изначально изменить образ жизни, а решил пойти «простым» путем.

- Само по себе снижение веса, так ожидаемое пациентами, может привести к нежелательным последствиям, - считает Анна Крючкова. - Например, к желчнокаменной болезни: почти у 35% пациентов образуются камни в желчном пузыре. Также, в результате снижения веса у пациентов зачастую возникают обвисшие кожные складки на животе, ягодицах, бедрах. Особенное внимание должно уделяться пациентам, склонным к депрессивным состояниям или имеющим проблемы с употреблением алкоголя. Часто у них это лишь «прихоть».

- В моем понимании такая операция — это добровольная инвалидизация, ведь без части желудка и (часто) тонкого кишечника нарушается нормальное пищеварение, всасывание белков-жиров-углеводов-минералов-витаминов, а значит — пожизненный прием того, чего не усвоится организмом, - говорит наш постоянный эксперт, член Европейской Ассоциации по изучению ожирения (European Association for Study of Obesity –EASO), диетолог Людмила Денисенко. - К такой мере прибегают в самых крайних случаях, когда вес запредельный, а ни силы воли, ни способности понимать свою критическую ситуацию уже не осталось. Но в моей практике были случаи, когда пациенты после подобных операций, сбросив определенное количество кг, начинали набирать их снова. После операции прием пищи не должен превышать 100-150 мл. Они же умудрялись растапливать сало, шоколад, сливочное масло и «пить» эти 100-150 мл. Операция не решает проблем — не избавляет от дефицитов (половых гормонов, витаминов Д и В12, омега-3, ферритина и пр.), ведущих к увеличению аппетита, а чаще усугубляет их. И не «лечит» мозги. Ведь большинство проблем идут именно «из головы». Потому мое отношение — крайне негативное.