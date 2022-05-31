"Золотой" унитаз: Из-за чего в России резко подорожала сантехника и почему у нас не производят смесители

- Что ж в нем такого-то, раз он стоит таких денег?.. Фото: Shutterstock

Меняли на днях смеситель на кухне. Зашли с мужем в магазин и обомлели. Цена на приличный кран, который должен прослужить хотя бы несколько лет, начинается от 5000 рублей. Продавец-консультант разводит руками: ну да, все подорожало.

- Могу со склада принести дешевый вариант за 1800, - предлагает он, - но там внутри пластик. От нашей жесткой воды быстро треснет.

- Нет уж, - поблагодарили мы и купили за 5500. Турецкий, марки Vitra. Продавец расстроил - сообщил, что еще недавно он стоил 3000 рублей. Но пообещал, что «обновка» будет жить долго. И на том спасибо.

ЦЕНЫ ОДИЧАЛИ

А теперь официальные данные. Строительная компания Pridex провела исследование и выяснила, что за февраль - апрель рост цен на сантехнику в России составил до 70%. Сильнее всего подорожали те самые смесители, раковины, унитазы. Что характерно - экономкласса.

Мой знакомый сантехник Альберт со статистикой согласен. В марте цены подскочили больше, чем наполовину.

Причина роста цен очевидна. Рынок сантехники испытывает те же проблемы, что и все остальные. Многие западные компании приостановили работу в России. Сантехнику из Европы сейчас не везут вообще. А когда какого-то товара на рынке становится меньше и спрос превышает предложение, вещь дорожает.

- У спекулянтов есть остатки, но они продают по диким ценам, - говорит Альберт. - Например, итальянский смеситель раньше стоил 25 - 30 тысяч рублей, а сейчас его продают за 100 тысяч.

А еще в марте случился настоящий бум: народ решил, что вот-вот останется не только без гречки, сахара и прокладок, но и без унитазов, раковин и прочей сантехники. На этой волне и российские, и оставшиеся на нашем рынке китайские и турецкие производители тоже решили подзаработать и взвинтили цены.

Чего ждать дальше? Тут важно понимать, что сантехника - это несколько отдельных сфер. Санитарная керамика (раковины, унитазы) - одно направление, смесители - другое, душевые кабины и акриловые ванны - третье. Разберемся с каждым в отдельности.

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

- В России больше 10 крупных заводов по производству керамики, которые принадлежат как нашим, так и иностранным компаниям, - говорит председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. - Ни один из них не прекратил работу и не заявил об уходе с рынка. Но все испытывают сложности с сырьем. Еще с советских времен для производства раковин и унитазов использовалась белая глина, которую добывали на Украине. Теперь поставки полностью прекратились. Сейчас заводы немного сократили производство, ищут сырье и в России, и в других странах. Оно есть, но отличается по химическому составу. И какой бы вариант не был найден, нужны время и деньги, чтобы перестроить производственную цепочку под глину с нового месторождения. Процесс будет отлажен, и продукции хватит на всех желающих. Не исключаю, что мы снова начнем ее частично экспортировать, как было еще совсем недавно. К тому же на российском рынке есть импортная продукция. В основном Китай.

По словам эксперта, заводы, работающие в России, покрывали половину потребностей нашего рынка. Постепенно наращивает обороты импорт из Китая и Турции. Так что без раковин-унитазов не останемся. Но по цене некоторые марки могут стать «золотыми» - санкерамика уже подорожала от 20 до 70 процентов в зависимости от производителя, и пока на снижение цен надежды нет.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

По подсчетам компании Pridex, душевые кабины, ванны и комплектующие для них, а также душевое оборудование класса «эконом» подорожали на 30 - 70%. Для сравнения: за весь прошлый год цены выросли на 5 - 7%.

- И кабины, и акриловые ванны есть как российского, так и зарубежного производства, - говорит Игорь Георги. - Но если говорить о нашей продукции, то для ее изготовления использовались импортные составляющие. Сейчас с их поставками есть проблемы. Компании ищут достойную замену.

Где ищут? Да все там же - главным образом в Китае.

СМЕСИТЕЛИ

- Тут ситуация сложнее, - рассказывает эксперт. - В российских магазинах более 98% смесителей - это импорт. В основном из Китая. Из Европы к нам поступало лишь несколько брендов, да и те могли быть собраны в Азии.

Удивительно, но, несмотря на все сложности, перебоев со смесителями в России не предвидится. В магазинах достаточно как китайских смесителей (Q-Tep, Rozzy, Sensea), так и турецких (Vitra, Creavit). Вопрос в цене.

- В марте стоимость выросла на 40%, - говорит Игорь Георги. - Но с апреля началось снижение, хотя и медленное. На разные модели - от 9 до 28%. Причем снижают не базовую цену, а за счет скидок и акций. Сейчас в отделах сантехники кругом висят акционные разноцветные ценники.

Причин снижения цен две. Первая - падение доллара, который с мартовских 120 рублей снизился почти вдвое. Вторая - упала стоимость сырья (для смесителей это медь и цинк).

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему у нас не производят смесители?

- Многим компаниям, как российским, так и зарубежным, работающим на нашем рынке, было дешевле и удобнее закупать эту продукцию в третьих странах, - объясняет Игорь Георги. - На то есть несколько причин.

1. Экологические ограничения. Смесители покрываются хромом. А это вредное производство. Нельзя допустить, чтобы хром попал в воду, а потом в организм человека или животного. Поэтому производство дорогое, и получить разрешение непросто.

2. В России практически нет специалистов, которые умеют лить и покрывать хромом изделие.

3. Где брать запирающие элементы - картриджи или кранбуксы? Нужен завод по их производству. В нашей стране таких нет.

4. В современных смесителях установлены аэраторы, сокращающие объем потребляемой воды. Их тоже надо производить. Своих технологий у нас нет. Мировые производители этих деталей когда-то время вложили в технологии много денег.

- Многие компании рассматривали вопрос о начале своего производства, - добавляет Игорь Георги. - Но, прикинув все за и против, отказались. Есть российская продукция, которая делается по советским лекалам на остатках старых заводов в Казани и Сибири. Но современных предприятий нет. Возможно, при нынешней ситуации вопрос о собственном производстве смесителей все-таки будет решен. Но на это нужно время.